"سحب رزنامة البطولة نهاية جويلية الجاري و نحو برمجة كاس السوبر بين الترجي الرياضي و النادي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم" (الناطق الرسمي للجامعة)

اكد الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري، ان موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2026-2027 ،سيكون نهاية شهر جويلية الجاري، اي قبل 3 اسابيع من انطلاق سباق البطولة المقرر يومي 22 و 23 اوات القادم.واضاف المستيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاجتماع المرتقب للمكتب الجامعي والذي سينعقد على الاغلب خلال الاسبوع الثاني من شهر جويلية، سيتناول جملة من النقاط في مقدمتها برمجة كاس السوبر المتخلدة بعنوان موسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي و النادي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم الجديد،على ان يتم اقتراح موعد كاس السوبر 2025-2026 بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي بين شهري اكتوبر و نوفمبر القادم، بعد التنسيق مع محتلف الجهات المعنية باعتبار خصوصية هاته المباراة،وامكانية تسويقها خارجيا.وفي خصوص انطلاق بطولة الموسم القادم شدد المستيري ان تحديد موعد 22 و 23 اوت 2026 جاء اثر استشارة المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم الذي وافق على هذا المقترح.