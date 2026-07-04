البطولة العربية للشباب لكرة السلة (-صفاقس 2026): المنتخب التونسي ينهي المسابقة في المركز الثالث بعد الفوز على المغرب 73-56

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انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للشباب (اقل من 18 سنة) منافسات البطولة العربية لهاته الفئة العمرية التي يسدل عليها الستار اليوم السبت بقاعة رائد البجاوي بصفاقس في المركز الثالث غداة فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 73-56 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع.

وسيجمع لقاء الدور النهائي للبطولة العربية للشباب في وقت لاحق من مساء اليوم السبت المنتخب المصري بنظيره البحريني بقاعة البجاوي بصفاقس.

يذكر ان البطولة العربية للشباب (اقل من 18 سنة) دارت بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين.