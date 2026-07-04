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انطلاق قافلة "وجّهني 2026" للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 15:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنطلق، اليوم السبت بمدينة صفاقس، فعاليات قافلة "وجّهني 2026"، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج.

وأفادت المنصة الإلكترونية "وجّهني"، المنظمة للقافلة، بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس، قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية.


وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض، يمثلون جامعات تونسية وأجنبية، ومراكز لغات وتكوين، ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج، ينتمون إلى أكثر من 30 بلدًا، وفق المنظمين.


ويتضمن برنامج التظاهرة أكثر من 80 ورشة عمل، و100 ندوة، إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين.
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