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وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية تدعو حاملي الشهادات العليا للإستثمار في مجالات فلاحية واعدة

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 14:51 قراءة: 0 د, 46 ث
      
دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، السبت، الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الإستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة، إلى تقديم ترشحاتهم للإنخراط في شبكة المحاضن والإستفادة من المرافقة الفنية والتمويل.

وتشمل مجالات الإستثمار المعنية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور من خلال إنتاج سكر التمر ورب التمر، وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية.


وأوضحت الوكالة، في هذا الصدد، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تشجيع الإستثمار في القطاعات الفلاحية ذات القيمة المضافة، من خلال مرافقة أصحاب المشاريع في مختلف مراحل إنجازها، وتمكينهم من النفاذ إلى التمويلات التي يوفرها البنك التونسي للتضامن، فضلا عن الإنتفاع بالإمتيازات المالية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.


ودعت الراغبين في الإستفادة من هذا البرنامج إلى تقديم ترشحاتهم للإنخراط في شبكة محاضن المؤسسات الفلاحية عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية 2026.
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