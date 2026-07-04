منوبة: حملة تلقيح ضد داء الكلب بالمساعدين إثر تسجيل حالة إصابة حيوانية إيجابية

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نظّمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، أمس الجمعة، حملة تلقيح مجانية استثنائية ضد داء الكلب في منطقة المساعدين من معتمدية برج العامري، شملت أكثر من 176 كلبا و169 قطا، وفق معطيات صرحت بها مصالح دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لصحفية "وات".

يأتي ذلك على إثر رصد حالة إصابة حيوانية بداء الكلب، تطلبت القيام بالتلقيح وتوعوية المواطنين حول كيفية حماية حيواناتهم الأليفة عبر التلقيح الدوري وكيفية تفادي تجمّع الكلاب والقطط وتجنّب تكدّس الفضلات مع حثّ بقية المتساكنين على التجاوب مع الحملات الميدانية وخدمة التلقيح.

وأمنّت هذه الحملة، التي جرت بالتنسيق مع بلدية ومعتمدية برج العامري، 04 فرق تلقيح متنقلة جابت المنطقة، بالإضافة إلى تركيز خيمة بيطرية بمنطقة "فرنة" خصّصت للتلقيح والإرشاد والتحسيس.