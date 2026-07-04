توزر: الأيام الطبية الصيفية بالجريد تهتم بتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية حول الأمراض الصيفية

انتظمت يوم امس الجمعة واليوم السبت، الأيام الطبية الصيفية بالجريد في دورتها الأولى، تناولت موضوع الأمراض الصيفية وطرق التدخل والاسعاف، وذلك بتنظيم من المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجهوي بنفطة تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالشراكة مع قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي المهدية وكلية الطب بالمنستير.وتأتي هذه الدورة التكوينية في سياق حسن اعداد الإطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة لحسن التدخل والفاعلية والسرعة اللازمة في ما يتعلق بالأمراض الصيفية والحوادث الطارئة على غرار لدغات العقارب والأفاعي وضربات الشمس والتسمّمات وتأثير نقص الماء في الجسم خاصة لدى كبار السن، بحسب طبيبة إنعاش بالمستشفى الجهوي بتوزر ورئيسة اللجنة المنظمة هدى ماطر .وأوضحت ماطر لصحفية "وات" أن الأيام الطبية مثلت مناسبة لتقديم آخر البحوث العلمية للتكفل في أحسن الظروف بالحالات المرتبطة بالأمراض الصيفية والحوادث الطارئة وذلك بالنظر إلى خصوصيّة الجهة وتأثير ارتفاع درجات الحرارة بخروج الزواحف السامة أو تأثير أشعة الشمس في كبار السن ومرضى السكري.وأضافت أن المحاضرات المقدمة أوضحت طرق التدخل سواء في أقسام الاستعجالي أو قبل وصول المريض إلى قسم الاستعجالي وحتى الإسعافات الأولية التي يمكن تقديمها في المنزل وبينت أنّ التشخيص الصحيح يعتبر جزء من فاعلية التدخل.واعتبرت أنه من دور الإطار الطبي وشبه الطبي تقديم النصائح الضرورية للمواطنين في مثل هذه الظروف المناخية بشرب كميات هامة من الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل، واشارت إلى أن التسمّمات بالأدوية أصبحت في السنوات الأخيرة من بين الحالات الأكثر شيوعا لدى الأطفال والمراهقين وهو ما يدعو إلى ضرورة الانتباه.ولفت من جهته رئيس قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية والأستاذ الجامعي سهيل العتروس الى أنّ الأيام الطبية الحالية هي انطلاقة تبادل علمي بين جهة توزر ممثلة في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي مع مستشفى المهدية وكلية الطب بالمنستير، وذلك بتنظيم سلسلة الأيام التكوينية لفائدة الإطارات الطبية وغيرهم من مكونات المنظومة الصحية.وبيّن أن اليوم التكويني الذي خصّص للأمراض الصيفية ناقش عديد المواضيع ومكّن من معرفة واقع التدخلات الصحية في هذا المجال بالنظر إلى خصوصية جهات الجنوب بما يعود بالنفع على المواطن في هذه المناطق وخاصة تقريب الخدمات الصحية.