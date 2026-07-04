أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 27 جوان إلى 04 جويلية 2026 )

27 جوان





28 جوان





29 جوان



30 جوان



01 جويلية



02 جويلية



03 جويلية



04 جويلية



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 27 جوان إلى 04 جويلية 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- وفد من مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية ،الذي انعقد بالقاهرة خلال الفترة من 24 إلى 27 جوان- رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أنه تم لأول مرة إلغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس.- - مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، يؤكد خلال ملاحظته لسير عملية الإقتراع والفرز الخاصة بالدور الأول للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، ان انطلاق عملية الإقتراع في مختلف المراكز تمت في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية وسلسة- المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس، رضا القيزاني، يدعو الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية إلى الاقبال على مراكز الاقتراع والمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار من يمثلهم بمجلس نواب الشعب.- وزارة الداخلية تعلم أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على حريق اندلع صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة والعثور على جثة آدمية بمكان الحادث- مرصد "شاهد" يلاحظ استمرار ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية الكباريه.- رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه.- رئاسة الحكومة تعلم أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من 1 جويلية 2026 إلى غاية 31 أوت 2026.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على النتائج الاولية لتشريعية الكبارية وتؤكد المرور الى دورة ثانية.- رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي أعضاء المجالس المحليّة بسليانة الشماليّة وسليانة الجنوبيّة وبرقو.-المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرايس ومستشفى الرابطة، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام.- جلسة عمل لمتابعة المشاريع البلدية والتعهد بالمساحات الخضراء بالدائرة البلدية الخضراء.- وزارة الدفاع الوطني تؤكد بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملاءمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد أن تقرير الدورة 43 لمعهد الدفاع يدعو الى مقاربة اجتماعية واقتصادية داعمة للتنمية والامن القومي.- دراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026/2027، محور اجتماع اللّجنة الوطنيّة للعمرة، باشراف وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي ووزير السّياحة سفيان تقيّة، بمقرّ وزارة الشؤون الدّينية.- وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الصربية، يؤدي زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، من 28 جوان إلى 1 جويلية 2026، بدعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية–التونسية، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.- وزير الداخلية خالد النوري يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية السابعة والعشرين للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل إسم الشهيد الملازم مروان القادري.- الحملة الرقابية الشاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية، التي نفذتها المصالح الرقابية لبلدية تونس، تسفر عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطية مالية ضد المخالفين.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، "تشيلشِ مبوندو كابويبوي" التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسا التي تحتضنها تونس من 29 جوان إلى 03 جويلية 2026.- الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الافراج عن وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا ب6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته.- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تعلن عن الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة، بداية من غرة جويلية 2026، إلى غاية 31 أوت 2026، حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المُسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن.- وزير الشؤون الدينية احمد البوهالي يكرم أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس ويشيد بنجاح موسم الحج وتتويجه بجائزة "لبّيتم" البرونزية.- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030.- رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يؤكد لدى اشرافه على اجتماع مكتب المجلس، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط التنموي للبلاد، باعتباره أول مخطط يجسد عمليًا فلسفة البناء القاعدي.- مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوصي خلال جلسة عمل بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 ، في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها، وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية.- تسوية الاشكاليات العالقة بملف تقسيم حدائق المنزه 1 محور جلسة عمل ببلدية تونس.- وزير الشؤون الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 8 جويلية 2026 لفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعيّنين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنة 2026.- الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدة عام من أجل "تعطيل حرية العمل" مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه.- مرصد المرور: ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 9 فاصل 97 بالمائة وذلك منذ بداية السنة وإلى حدود غرة جويلية الجاري.- مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ، يدعو في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات.- البرلمان العربي يصادق خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء المنقضي ، على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بعد مناقشتها و انتخاب عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي في منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.- استئناف تونس : عدم سماع الدعوى في حق المهدي بن غربية في قضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك واقرار الحكم الابتدائي ضد بقية المتهمين- الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت ب "غسيل أموال " والقاضي بسجنه 14 سنة- تقييم سير موسم حج 1447 وانطلاق التحضيرات للموسم القادم خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشرف على حفل تخرّج الدورة 30 للمدرسة الحربية العليا- بلدية تونس تعلن عن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة سوق سيدي عبد السلام بعد احتراقه الأحد الفارط- تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي ، و المدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء الحقوقي محسن كاظم علك ، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين- الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (مستشار السابق بديوان وزيرة العدل ) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 اعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة- تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024 يؤكد تسجيل انخفاض في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج انخفاضا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.