ملتقى أولوموك لبارا ألعاب القوى: تونس ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بينها 3 ذهبيات
عززت البطلة التونسية مروى البراهمي رصيد تونس بميدالية ذهبية ثالثة في ملتقى أولوموك للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى للسيدات المقام بجمهورية التشيك، بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة رمي الصولجان (F32) إثر تحقيقها رمية بلغت 24.56 مترًا.
كما توجت العداءة سمية بوسعيد بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر (T11-T12) بعد تسجيلها توقيتًا قدره 4:57.76 دقائق، لتضيفها إلى الميدالية الفضية التي أحرزتها في سباق 800 متر.
وكانت روعة التليلي قد أحرزت بدورها الميدالية الذهبية في دفع الجلة (F40-F41) برمية بلغت 10.08 متر، إضافة إلى ميدالية برونزية في رمي القرص.
وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى إلى 6 ميداليات، موزعة على 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.
وجاءت الفضيتان عن طريق سمية بوسعيد في سباق 800 متر ومروى البراهمي في مسابقة دفع الجلة (F32) برمية بلغت 5.25 متر، فيما كانت البرونزية من نصيب روعة التليلي في رمي القرص.
وتشارك تونس في هذا الملتقى، الذي يعد إحدى محطات الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، بأربع رياضيات هن سمية بوسعيد، وروعة التليلي، ومروى البراهمي، ورجاء الجبالي، تحت إشراف المدربين الوطنيين وجدي بليلي وعبد الباسط بوصلاح.
كما توجت العداءة سمية بوسعيد بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر (T11-T12) بعد تسجيلها توقيتًا قدره 4:57.76 دقائق، لتضيفها إلى الميدالية الفضية التي أحرزتها في سباق 800 متر.
وكانت روعة التليلي قد أحرزت بدورها الميدالية الذهبية في دفع الجلة (F40-F41) برمية بلغت 10.08 متر، إضافة إلى ميدالية برونزية في رمي القرص.
وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى إلى 6 ميداليات، موزعة على 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.
وجاءت الفضيتان عن طريق سمية بوسعيد في سباق 800 متر ومروى البراهمي في مسابقة دفع الجلة (F32) برمية بلغت 5.25 متر، فيما كانت البرونزية من نصيب روعة التليلي في رمي القرص.
وتشارك تونس في هذا الملتقى، الذي يعد إحدى محطات الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، بأربع رياضيات هن سمية بوسعيد، وروعة التليلي، ومروى البراهمي، ورجاء الجبالي، تحت إشراف المدربين الوطنيين وجدي بليلي وعبد الباسط بوصلاح.
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