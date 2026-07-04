ملتقى أولوموك لبارا ألعاب القوى: تونس ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بينها 3 ذهبيات

عززت البطلة التونسيةرصيد تونس بميدالية ذهبية ثالثة فيالمقام بجمهورية التشيك، بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقةإثر تحقيقها رمية بلغتكما توجت العداءةبالميدالية الذهبية في سباقبعد تسجيلها توقيتًا قدره، لتضيفها إلى الميدالية الفضية التي أحرزتها في سباقوكانتقد أحرزت بدورها الميدالية الذهبية فيبرمية بلغت، إضافة إلى ميدالية برونزية فيوبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى إلى، موزعة علىوجاءت الفضيتان عن طريقفي سباقفي مسابقةبرمية بلغت، فيما كانت البرونزية من نصيبفيوتشارك تونس في هذا الملتقى، الذي يعد إحدى محطات، بأربع رياضيات هن، و، و، و، تحت إشراف المدربين الوطنيين