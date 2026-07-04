سيدي بوزيد: التلميذة ملاك زائدي تتحصل على اعلى معدل في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي

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تحصّلت التلميذة ملاك زائدي من المدرسة الإعدادية النموذجية خير الدين باشا على اعلى معدل بولاية سيدي بوزيد في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي دورة 2026 وهو 18 فاصل 93، تلتها التلميذة ميسم عبيدي والتلميذة رهف رابحي من نفس المعهد بمعدل 18 فاصل 37 حسب ما اوردته المندوبية الجهوية للتربية على صفحتها الرسمية.

وبلغ عدد التلاميذ الذين تمكنوا من النجاح وتم توجيههم إلى المعهد النموذجي بولاية سيدي بوزيد 242 تلميذا وتلميذة من جملة 1016مترشحا ومترشحة.

واحتلّت المدرسة الإعدادية النموذجية خير الدين باشا بسيدي بوزيد المرتبة الأولى جهويا ب122 مترشحا يليها المعهد الخاص "فيكتور هيغو" ب23 مترشحا ثم المعهد الخاص "الفوز" ب 14 مترشحا ثم المدرسة الإعدادية ابن خلدون بالمكناسي والمعهد الخاص "انس سكول" ب11 مترشحا ثم المعهد الخاص "التميز" ب10 مترشحين والمدرسة الإعدادية الحسين بوزيان بمنزل بوزيان ب7 مترشحين.