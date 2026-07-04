المعهد العالي للتصرف بسوسة يعلن عن اطلاق الاجازة في علوم البيانات للاقتصاد والمالية

أعلن المعهد العالي للتصرف بسوسة، عن اطلاق الاجازة في علوم البيانات للاقتصاد والمالية (Data Science for Economics and Finance)وتعد هذه الاجازة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اختصاصا جديدا يجمع بين علوم البيانات والاقتصاد والمالية والذكاء الاصطناعي ويستجيب لمتطلبات التحولالرقمي وسوق الشغل في تونس والعالم.ويهدف هذا التكوين إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحليل البيانات الضخمة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية والمالية من خلال تكوين أكاديمي يجمعبين الجانب النظري والتطبيقات العملية.وسيمكن هذا الاختصاص الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لتحويل البيانات الى معرفة والنتائج الى قرارات والافكار الى فرص الابتكار من خلال تكوين متعدد الاختصاصات يجمع بين الاقتصاد وعلوم البياناتوالذكاء الاصطناعي وبرامج تعليمية مواكبة لمهن المستقبل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي ومشاريع تطبيقية وتربصات ميدانية واستخدام لأحدث الأدوات المهنية الى جانب فتح آفاق واسعة للتشغيل على المستويين الوطني والدولي.ويتضمن برنامج الدراسة محاور عديدة تتعلق بعلوم البيانات والبيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (Machine Learning) والاقتصاد والمالية الرقمية وذكاء الأعمال وتصوير البيانات (Business Intelligence & Data Visualization) والبرمجة باستخدام Python وR وSQL والنمذجة الكمية ودعم اتخاذ القرار.كما يفتح هذا الاختصاص المجال أمام العديد من المهن المطلوبة على غرار محلل بيانات ومحلل أعمال ومحلل بيانات مالية وعالم بيانات مبتدئ ومحلل مخاطر ومستشار في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومحلل كمي وغيرها من الوظائف ذات الطلب المتزايد.