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مدينة سوسة تحتضن الدورة الثالثة للسمبوزيوم الدولي للفنون من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 14:38 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تحتضن مدينة سوسة ،الدورة الثالثة للسمبوزيوم الدولي للفنون، تحت شعار "سافر مع فنك" من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2026

ويعد هذا الحدث أحد أبرز التظاهرات الفنية الدولية التي تجمع المبدعين من تونس ومختلف دول العالم في تجربة انسانية وفنية تعكس ثراء التنوع الثقافي ورح الحوار بين الحضارات


ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الفنانين وتشجيع التبادل الفني والثقافي وإبراز دور الفن كوسيلة للتقارب بين الشعوب ونشر قيم السلام والانفتاح


وتسعى هذه الدورة إلى التعريف بالموروث الثقافي والحضاري التونسي وربط التجربة الفنية باكتشاف الوجهات السياحية والمعالم التاريخية التي تزخر بها البلاد

وتشكل هذه التظاهرة منصة دولية لتبادل الخبرات بين الفنانين التشكيليين والمصورين والخطاطين وفناني الخزف وغيرهم من المبدعين الى جانب بناء شراكات فنية وثقافية وإطلاق مشاريع تعاون مستقبلية
بين المشاركين والمؤسسات الثقافية

ويؤكد هذا المنتدى من خلال هذه الدورة التزامه بدعم الإبداع وتعزيز الدبلوماسية الثقافية وإبراز تونس كوجهة للفنون والثقافة والسياحة

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار إنجاز أعمال فنية مباشرة أمام الجمهور وتنظيم معارض جماعية وورشات تكوينية وندوات ولقاءات فكرية إلى جانب زيارات ميدانية للمواقع الأثرية
والثقافية والسياحية بما يتيح للمشاركين استلهام أعمالهم من البيئة التونسية الغنية بتنوعها الطبيعي والحضاري

وكانت الدورة الثانية للسمبوزيوم الدولي للفنون، قد انتظمت بمدينة سوسة من 28 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2025 ، بمشاركة عديد الفنانين من تونس والعالم، في إطار مهرجان دولي يجمع بين الإبداع والتلاقي الثقافي.
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