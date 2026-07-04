مدينة سوسة تحتضن الدورة الثالثة للسمبوزيوم الدولي للفنون من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2026
تحتضن مدينة سوسة ،الدورة الثالثة للسمبوزيوم الدولي للفنون، تحت شعار "سافر مع فنك" من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2026
ويعد هذا الحدث أحد أبرز التظاهرات الفنية الدولية التي تجمع المبدعين من تونس ومختلف دول العالم في تجربة انسانية وفنية تعكس ثراء التنوع الثقافي ورح الحوار بين الحضارات
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الفنانين وتشجيع التبادل الفني والثقافي وإبراز دور الفن كوسيلة للتقارب بين الشعوب ونشر قيم السلام والانفتاح
وتسعى هذه الدورة إلى التعريف بالموروث الثقافي والحضاري التونسي وربط التجربة الفنية باكتشاف الوجهات السياحية والمعالم التاريخية التي تزخر بها البلاد
وتشكل هذه التظاهرة منصة دولية لتبادل الخبرات بين الفنانين التشكيليين والمصورين والخطاطين وفناني الخزف وغيرهم من المبدعين الى جانب بناء شراكات فنية وثقافية وإطلاق مشاريع تعاون مستقبلية
بين المشاركين والمؤسسات الثقافية
ويؤكد هذا المنتدى من خلال هذه الدورة التزامه بدعم الإبداع وتعزيز الدبلوماسية الثقافية وإبراز تونس كوجهة للفنون والثقافة والسياحة
ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار إنجاز أعمال فنية مباشرة أمام الجمهور وتنظيم معارض جماعية وورشات تكوينية وندوات ولقاءات فكرية إلى جانب زيارات ميدانية للمواقع الأثرية
والثقافية والسياحية بما يتيح للمشاركين استلهام أعمالهم من البيئة التونسية الغنية بتنوعها الطبيعي والحضاري
وكانت الدورة الثانية للسمبوزيوم الدولي للفنون، قد انتظمت بمدينة سوسة من 28 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2025 ، بمشاركة عديد الفنانين من تونس والعالم، في إطار مهرجان دولي يجمع بين الإبداع والتلاقي الثقافي.
ويعد هذا الحدث أحد أبرز التظاهرات الفنية الدولية التي تجمع المبدعين من تونس ومختلف دول العالم في تجربة انسانية وفنية تعكس ثراء التنوع الثقافي ورح الحوار بين الحضارات
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الفنانين وتشجيع التبادل الفني والثقافي وإبراز دور الفن كوسيلة للتقارب بين الشعوب ونشر قيم السلام والانفتاح
وتسعى هذه الدورة إلى التعريف بالموروث الثقافي والحضاري التونسي وربط التجربة الفنية باكتشاف الوجهات السياحية والمعالم التاريخية التي تزخر بها البلاد
وتشكل هذه التظاهرة منصة دولية لتبادل الخبرات بين الفنانين التشكيليين والمصورين والخطاطين وفناني الخزف وغيرهم من المبدعين الى جانب بناء شراكات فنية وثقافية وإطلاق مشاريع تعاون مستقبلية
بين المشاركين والمؤسسات الثقافية
ويؤكد هذا المنتدى من خلال هذه الدورة التزامه بدعم الإبداع وتعزيز الدبلوماسية الثقافية وإبراز تونس كوجهة للفنون والثقافة والسياحة
ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار إنجاز أعمال فنية مباشرة أمام الجمهور وتنظيم معارض جماعية وورشات تكوينية وندوات ولقاءات فكرية إلى جانب زيارات ميدانية للمواقع الأثرية
والثقافية والسياحية بما يتيح للمشاركين استلهام أعمالهم من البيئة التونسية الغنية بتنوعها الطبيعي والحضاري
وكانت الدورة الثانية للسمبوزيوم الدولي للفنون، قد انتظمت بمدينة سوسة من 28 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2025 ، بمشاركة عديد الفنانين من تونس والعالم، في إطار مهرجان دولي يجمع بين الإبداع والتلاقي الثقافي.
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