مدينة سوسة تحتضن الدورة الثالثة للسمبوزيوم الدولي للفنون من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2026

تحتضن مدينة سوسة ،الدورة الثالثة للسمبوزيوم الدولي للفنون، تحت شعار "سافر مع فنك" من 30 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2026ويعد هذا الحدث أحد أبرز التظاهرات الفنية الدولية التي تجمع المبدعين من تونس ومختلف دول العالم في تجربة انسانية وفنية تعكس ثراء التنوع الثقافي ورح الحوار بين الحضاراتويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الفنانين وتشجيع التبادل الفني والثقافي وإبراز دور الفن كوسيلة للتقارب بين الشعوب ونشر قيم السلام والانفتاحوتسعى هذه الدورة إلى التعريف بالموروث الثقافي والحضاري التونسي وربط التجربة الفنية باكتشاف الوجهات السياحية والمعالم التاريخية التي تزخر بها البلادوتشكل هذه التظاهرة منصة دولية لتبادل الخبرات بين الفنانين التشكيليين والمصورين والخطاطين وفناني الخزف وغيرهم من المبدعين الى جانب بناء شراكات فنية وثقافية وإطلاق مشاريع تعاون مستقبليةبين المشاركين والمؤسسات الثقافيةويؤكد هذا المنتدى من خلال هذه الدورة التزامه بدعم الإبداع وتعزيز الدبلوماسية الثقافية وإبراز تونس كوجهة للفنون والثقافة والسياحةويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار إنجاز أعمال فنية مباشرة أمام الجمهور وتنظيم معارض جماعية وورشات تكوينية وندوات ولقاءات فكرية إلى جانب زيارات ميدانية للمواقع الأثريةوالثقافية والسياحية بما يتيح للمشاركين استلهام أعمالهم من البيئة التونسية الغنية بتنوعها الطبيعي والحضاريوكانت الدورة الثانية للسمبوزيوم الدولي للفنون، قد انتظمت بمدينة سوسة من 28 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2025 ، بمشاركة عديد الفنانين من تونس والعالم، في إطار مهرجان دولي يجمع بين الإبداع والتلاقي الثقافي.