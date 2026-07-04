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القصرين: تحقيق نسب تغطية مرتفعة في حملات تلقيح الماشية وتعزيز حماية القطيع من الأمراض الوبائية

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 15:38 قراءة: 1 د, 18 ث
      
حققت حملات تلقيح الماشية بولاية القصرين، المنجزة خلال الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى موفى شهر جوان، نسب تغطية مرتفعة، مكّنت من بلوغ الأهداف المرسومة في إطار البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والمنقولة وحماية القطيع، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي الصياحي .
وأوضح الصياحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ نسبة التغطية في حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الجلد العقدي بلغت 96 بالمائة، وانّ نسبة التلقيح ضد الحمى القلاعية ثلاثية التكافؤ لدى الأبقار تجاوزت العدد المستهدف، وهو ما يعكس نجاح الحملة واستجابة المربين لبرنامج التلقيح.
وأضاف أنه تم تلقيح أكثر من 60 بالمائة من قطيع الأبقار بالجهة ضد الحمى القلاعية أحادية التكافؤ رغم أن هذا المرض غير مسجّل حاليا في تونس، مبرزا أن الإدارة العامة للمصالح البيطرية اعتمدته بصفة استباقية تحسبا لأي مخاطر وبائية محتملة قد تهدد القطيع الوطني.

وفي ما يتعلق بالمجترات الصغرى، أفاد المصدر ذاته بأنه تم تلقيح 100 بالمائة من العدد المستهدف ضد الحمى القلاعية ثلاثية التكافؤ، حيث شملت الحملة نحو 398 ألف رأس من الأغنام والماعز.
كما بلغت نسبة التغطية في حملة التلقيح ضد جدري الأغنام وطاعون المجترات الصغرى أكثر من 86 بالمائة، بعد تلقيح حوالي 340 ألف رأس، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار الأمراض الوبائية وتعزيز صحة القطيع والمحافظة على الثروة الحيوانية بالجهة.
وأكد الصياحي أن هذه النتائج الإيجابية، تحققت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل المتدخلة، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به منظومة التوكيل الصحي من خلال مشاركة الأطباء البياطرة الخواص في تنفيذ حملات التلقيح بالشراكة مع المصالح البيطرية العمومية، بما أسهم في تحقيق نسب التغطية المستهدفة وتعزيز نجاعة البرامج الوقائية.
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