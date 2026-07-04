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سبعة عروض متنوعة في الدورة الثامنة لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون من 8 إلى 14 جويلية

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 16:25 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تلتئم الدورة الثامنة لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون من 8 الى 14 جويلية الحالي وتتضمن 7 عروض فنية متنوعة.

واختارت جمعية رؤى للتنمية الثقافية التي تنظم هذه التظاهرة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، أن تقدم للجمهور برمجة تراوح بين المسرح والموسيقى المتنوعة الأنماط، إذ برمجت عرضين مسرحيين وخمس سهرات موسيقية بين موسيقى وترية وفن شعبي وموسيقى صوفية وفن شبابي.

وتفتتح الدورة بعرض موسيقي للفنان سفيان الزايدي يوم 8 جويلية وتختتم بعرض للفنان نوردو يوم 14 جويلية .

ويتابع الجمهور يوم 9 جويلية عرض "الساقية تزهى وتغني" هو عرض موسيقي فني متنوع يمزج بين الفنون الشعبية والموسيقى الشبابية بمشاركة الفنانين حسن ناجي وخليل العلوش، ومن إخراج حاتم الحشيشة. ويكون الموعد يوم 10 جويلية مع عرض مسرحية "تونسي ونص" لنبيل بن مسمية (الملقب بنبيل كلّاب) تليه يوم 11 جويلية مسرحية "سهرة ديمقراطية على الخشبة" من إخراج حاتم حشيشة.

ويفسح المجال للموسيقى مجددا يوم 12 جويلية مع سهرة للفن الشعبي تقدمها الفنانة زينة القصرينية، تليها يوم 13 جويلية سهرة "زوار الحضرة" بقيادة مرشد بوليلة، قبل أن يسدل الستار على الدورة الثامنة من المهرجان يوم 14 جويلية مع حفل فني بإمضاء "نوردو".
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