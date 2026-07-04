الديوانة التونسية تدعو المتدخلين في التجارة والنقل الى المشاركة في استبيان حول آجال التسريح الديواني

دعت الإدارة العامة للديوانة مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم آجال التسريح الديوانيوتندرج هذه الخطوة، بحسب بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الديوانية وتيسير المبادلات التجارية.ويستهدف الاستبيان المتعاملين الاقتصاديين والمصرحين لدى الديوانة والناقلين والوكلاء البحريين ومستغلي الموانئ والمطارات وسائر المتدخلين المعنيين.وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، أن هذا الاستبيان يهدف إلى تشخيص مختلف العوامل المؤثرة في انسيابية العمليات الديوانية ومراحل سلسلة الإمداد اللوجستي، بما يساعد على اقتراح حلول عملية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات.وبيّنت أن الإجابة عن الاستبيان تستغرق ما بين 15 و20 دقيقة، مؤكدة أن جميع المعطيات المقدمة ستظل سرية وستستخدم حصريا في إطار هذه الدراسة.ودعت الإدارة المعنيين إلى المشاركة في الاستبيان قبل يوم 31 جويلية 2026، مشيرة إلى أنه متاح عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للديوانة.