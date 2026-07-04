تقييم سير موسم حج 1447 وانطلاق التحضيرات للموسم القادم خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة

انتظم أول أمس الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أشرف عليه وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، بمقر الوزارة، بحضور الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي ورئيسة الديوان، غفران الساحلي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية، والشؤون الخارجية، والصحة، والنقل، والسياحة، وسائر الهياكل والمؤسسات المتدخلة في تنظيم موسم الحج.وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية يوم الجمعة، تقييماً شاملاً لسير موسم حج 1447 هـ / 2026 م، حيث تم تقديم عرض حول النتائج الأولية لاستبيان المنجز وتقييم مختلف الخدمات المقدّمة للحجيج، والوقوف على أبرز مؤشرات الرضا، إلى جانب استعراض أهم الملاحظات والتوصيات المستخلصة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية.وفي هذا السياق، دعا الوزير جميع المتدخلين إلى مواصلة اعتماد منهجية التقييم والتطوير المستمر، وتقديم مبادرات عملية ومقترحات مبتكرة من شأنها مزيد تحسين تنظيم موسم الحج، مؤكداً أن نجاح هذا الموعد الوطني والديني يقتضي تكاتف جهود جميع الهياكل والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن توفير أفضل الظروف للحجيج التونسيين منذ انطلاق الاستعدادات إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن.كما خصّص الاجتماع للنظر في جملة من الإجراءات والترتيبات الجديدة المزمع اعتمادها خلال موسم حج 1448 هـ / 2027 م، بهدف مزيد إحكام تنظيم مختلف مراحل الموسم، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للحجيج، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين.واستعرضت اللجنة كذلك الشروط الفنية الخاصة بالخدمات والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1448 هـ / 2027 م، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والراحة عند اختيار مقرات الإقامة والخدمات، بما يستجيب لتطلعات الحجيج التونسيين ويوفر لهم أفضل الظروف لأداء مناسكهم.كما نظرت اللجنة في الشراكة الثنائية بين وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للبريد، وذلك في إطار دعم مسار رقمنة الخدمات وتطوير الآليات المالية والإدارية المرتبطة بتنظيم موسم الحج، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للحجيج.وعرضت اللجنة، من جهة أخرى، روزنامة العمليات الخاصة بتنظيم موسم حج 1448 هـ / 2027 م، والتي تضبط مختلف المراحل والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستية، مع تحديد الآجال الخاصة بتنفيذها، بما يضمن انطلاق الاستعدادات في الوقت المناسب وحسن التنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة.و أعطى وزير الشؤون الدينية، في ختام الاجتماع، إشارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم حج 1448 هـ / 2027 م، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل، بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة والرعاية للحجيج التونسيين، بما يضمن إنجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإحاطة بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لهذه الشعيرة في أفضل الظروف.م ع