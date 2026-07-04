فرنسا وباراغواي في مواجهة قوية لحجز بطاقة ربع نهائي المونديال
تتواصل، الليلة، منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 بإقامة مواجهة مرتقبة تجمع بين فرنسا وباراغواي على ملعب فيلادلفيا.
ويسعى منتخب باراغواي إلى مواصلة مفاجآته بعد إقصائه المنتخب الألماني بركلات الترجيح (4-3) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، محققا أول انتصار له في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 2010.
في المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يتجاوز السويد بثلاثية نظيفة في الدور السادس عشر، معتمدا على نجومه، وفي مقدمتهم كيليان مبابي صاحب 6 أهداف في البطولة، إلى جانب عثمان ديمبيلي الذي سجل 4 أهداف.
وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة المغرب وكندا في الدور ربع النهائي.
ويسعى منتخب باراغواي إلى مواصلة مفاجآته بعد إقصائه المنتخب الألماني بركلات الترجيح (4-3) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، محققا أول انتصار له في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 2010.
في المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يتجاوز السويد بثلاثية نظيفة في الدور السادس عشر، معتمدا على نجومه، وفي مقدمتهم كيليان مبابي صاحب 6 أهداف في البطولة، إلى جانب عثمان ديمبيلي الذي سجل 4 أهداف.
وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة المغرب وكندا في الدور ربع النهائي.
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