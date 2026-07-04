فرنسا وباراغواي في مواجهة قوية لحجز بطاقة ربع نهائي المونديال

تتواصل، الليلة، منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 بإقامة مواجهة مرتقبة تجمع بينعلى ملعبويسعى منتخب باراغواي إلى مواصلة مفاجآته بعد إقصائه المنتخب الألماني بركلات الترجيحإثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، محققا أول انتصار له في الأدوار الإقصائية منذ مونديالفي المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يتجاوز السويد بثلاثية نظيفة في الدور السادس عشر، معتمدا على نجومه، وفي مقدمتهمصاحبفي البطولة، إلى جانبالذي سجلوسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراةفي الدور ربع النهائي.