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منوبة: الشرطة البلدية تنفذ حملة مكثفة لمقاومة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 11:04 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وات - تنفذ الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة مع مختلف وحداتها في المعتمديات مع بداية الموسم الصيفي، حملة لتحرير الأرصفة والاستغلال المفرط لها والانتصاب الفوضوي ليلا والتصدي للظواهر المخلة بالأمن العام والراحة العامة.

وتم خلال هذه العملية، التى انتظمت مساء امس الجمعة ومساء اوّل امس الخميس ، تسجيل 25 محضر مخالفة صحية باحياء راجعة بالنظر لمنوبة والجديد، وفق معطيات وفرتها الفرقة الجهوية لصحفية "وات".

كما تم خلال نفس الفترة، حجز 219 كرسيا و57 طاولة مختلفة الأنواع حجزا فعليا وإزالة عدد من نقاط الانتصاب الفوضوي ورفع كمية من العوارض الحديدية والخشبية المعدة للانتصاب، وذلك بمشاركة أعوان البلدتين وبتعزيز من الوحدات الأمنية التابعة لمنطقتي الأمن الوطني بمنوبة وطبربة.

وتهدف هذه الحملة، إلى إزالة مختلف أشكال الانتصاب والاستغلال العشوائي للأرصفة، والحدّ من التعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه جمالية المدينة على غرار الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف أو الاستغلال بدون ترخيص من طرف أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وخاصة منها المقاهي والمطاعم، كما تساهم في تنظيم نشاط المقاهي وفق التراتيب القانونية، بما يحقق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية واحترام الفضاء العام، فضلا عن تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية.

وبيّنت مصالح الفرقة، تواصل الحملات ليلا بنسق دوري ومكثف، ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم الفضاء العمومي ومقاومة كافة أشكال الفوضى والانفلات بما يعزز احترام التراتيب القانونية، ويحسن جودة المحيط العمراني.
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