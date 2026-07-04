محكمة المحاسبات: تراجع نفقات وموارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 2024

أظهر تقريرحول غلق ميزانية الدولة لسنةتراجعا في نفقات ومواردمقارنة بسنةوأوضح التقرير أن نفقاتللمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج انخفضت إلىسنةمقابلسنة، أي بتراجع قدرهبما يعادلكما بلغت نسبة استهلاك المقابيض المحصلةمن إجمالي، مقابلسنة، في حين تراجعت فوائض نهاية السنة إلىمقابلخلال السنة السابقة.وفي ما يتعلق بالموارد، انخفضت التقديرات الأولية لمواردإلىسنة، مقابلسنة، أي بتراجع نسبته. وبعد تنقيح الاعتمادات بقيمة، ارتفعت التقديرات النهائية إلىوتم تحقيقها بالكامل.وأشار التقرير إلى أن مقابيضبلغت، منهابعنوان مقابيض السنة وفواضل منقولة من سنة، في حين بلغت المصاريف المنجزة، أي ما يعادلمن مجموع المقابيض، لتبلغ الفواضلوأكدتأن تقريرها استند إلى الحساب العام للسنة المالية، وحساب التصرف لأمين المال العام، ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة، إلى جانب عدد من الوثائق والتقارير الرسمية، ويتضمن تحليلا لتنفيذ قانون المالية وموارد الدولة ونفقاتها، والحسابات الخاصة، والمؤسسات العمومية الملحقة، والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فضلا عن التصريح العام بالمطابقة.