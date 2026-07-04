تطاوين : انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة توزيع الغاز

في إطار إنجاز مشروع تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي،انطلقت يوم الجمعة عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة نقل الغاز بتطاوين في الوسط المنزليو تتمثل مكوّنات هذا المشروع في مدّ قنوات توزيع الغاز بطول يمتدّ إلى 8640 مترًا بكلفة جملية تقدّر بحوالي 892 ألف ديناروأعطيت إشارة انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في مرحلته الأولى بمنطقتي تطاوين الشمالية ،وتطاوين الجنوبية على أن تستكمل بقية المراحل لتشمل بقية المناطق بمرجع النظر خلال الفترة القادمةوأكّد والي تطاوين أمير القابسي بالمناسبة، أن عملية تسريح الغاز بشبكة التوزيع تهدف إلى دعم البنية التحتية الطاقية وتحسين الخدمات لفائدة المواطنين بالمناطق البلدية لتطاوين الشمالية والجنوبية ،والمؤسسات الاقتصادية بالجهةوأضاف أنّ تزويد وربط المدينة بشبكة الغاز الطبيعي يمثّل أهمية كبيرة في ما يخصّ جذب الاستثمارات سواء في القطاع العام ،أوالخاص ، فضلا عن دوره في استحداث فرص العمل الجديدة