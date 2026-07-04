مونديال 2026 - كولومبيا تتخطى غانا 1-صفر وتضرب موعدا مع سويسرا في الدور ثمن النهائي
تأهلت كولومبيا إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لكرة القدم بفوزها 1-صفر على غانا في المباراة التي أقيمت فجر اليوم السبت في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.
وجاء هدف المباراة عن طريق جون أرياس في الدقيقة 14 مستغلا تمريرة عرضية من لويس سواريز.
وحافظ دفاع كولومبيا المنضبط على تقدم الفريق ليمدد سلسلة مبارياته دون هزيمة ويحجز مقعدا لمواجهة سويسرا في الدور التالي يوم الثلاثاء في فانكوفر.
ولم تحدث كولومبيا ضجة كبيرة في كأس العالم، حيث تصدرت مجموعتها 11 دون أي خسارة.
وأصبحت كولومبيا رابع منتخب من أمريكا الجنوبية يصل إلى الدور ثمن النهائي بعد باراغواي والبرازيل والارجنتين.
وجاء هدف المباراة عن طريق جون أرياس في الدقيقة 14 مستغلا تمريرة عرضية من لويس سواريز.
وحافظ دفاع كولومبيا المنضبط على تقدم الفريق ليمدد سلسلة مبارياته دون هزيمة ويحجز مقعدا لمواجهة سويسرا في الدور التالي يوم الثلاثاء في فانكوفر.
ولم تحدث كولومبيا ضجة كبيرة في كأس العالم، حيث تصدرت مجموعتها 11 دون أي خسارة.
وأصبحت كولومبيا رابع منتخب من أمريكا الجنوبية يصل إلى الدور ثمن النهائي بعد باراغواي والبرازيل والارجنتين.
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