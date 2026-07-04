مونديال 2026 - كولومبيا تتخطى غانا 1-صفر وتضرب موعدا مع سويسرا في الدور ثمن النهائي

تأهلت كولومبيا إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لكرة القدم بفوزها 1-صفر على غانا في المباراة التي أقيمت فجر اليوم السبت في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.وجاء هدف المباراة عن طريق جون ​أرياس في الدقيقة 14 مستغلا تمريرة عرضية من لويس سواريز.وحافظ دفاع كولومبيا ⁠المنضبط على تقدم الفريق ليمدد سلسلة مبارياته دون هزيمة ويحجز مقعدا لمواجهة سويسرا في الدور التالي يوم الثلاثاء في فانكوفر.ولم تحدث كولومبيا ضجة كبيرة في كأس ​العالم، حيث تصدرت مجموعتها 11 دون أي خسارة.وأصبحت كولومبيا رابع منتخب من أمريكا الجنوبية يصل إلى الدور ثمن النهائي بعد باراغواي والبرازيل والارجنتين.