"برمجة 32 عرضا في الدورة 60 لـمهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026 تحت شعار "ذاكرة تعيش"

كشفتمساء يوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بـ، عن أبرز ملامحلـالتي ستنتظم منإلىتحت شعاروالتي ستتضمنمتنوعا منومن الخارج.وأبرز مدير المهرجانفي تصريح لـ، أن هذه الدورة الجديدة ستتميز بجمعها لأنماط فنية متعددة ومتنوعة منإلىإلىإلىإلىمعبالإضافة إلى مشاركة الفنانة المغربيةوقال: "المهرجان سيتضمن مراوحة بين الشبابي على غرارفي عرض فني أوركسترالي ووبين العروض التي تستهدف الفئات العمرية الأكبر التي تحن للموسيقى الأصيلة".وتابع: "حرصنا على أن تكون برمجةلـبرمجة متنوعة في شكل رحلة موسيقية تخاطب جمهورا مختلفا وبذائقة فنية متنوعة".وأشارمن جهة أخرى، إلى أن هيئة المهرجان قد حرصت على أن يكون الافتتاح بعمل تونسي بمسرحيةللمخرجة التونسية، وأن يكون الاختتام بعرض للفنانة، مبرزا أن هذا الاختيار جاء تكريما وتقديرا للمرأة التونسية وللفنانة التونسية لإسهامهن الكبير في إثراء الذاكرة الفنية والثقافية التونسية.وأوضح أن الدورة ستتميز كذلك بانتصارها للفنون التونسية خاصة وأن عدد العروض التونسية سيكون في حدودمن مجموعالمبرمجة في إطار المهرجان، أي بنسبة تفوق، موزعة إلىمن بينها عرض للفنانفي سهرة، وعرض تونسي مغربي بالإضافة إلى عرض كوريغرافي.وتابع أن العروض الموسيقية ستمثل القسط الأبرز في برمجة المهرجان التي تواصل انفتاحها على محيطها المغاربي والعربي وامتدادها الإفريقي والمتوسطي، ومشاركات فنية منوأشار مدير المهرجان من جهة أخرى، بخصوص نفاد تذاكر عدد من العروض قبل انطلاق المهرجان: "لقد تعودنا على نفاد التذاكر في عديد العروض، وهو شيء يفرحنا بأننا وفقنا في تقديم مادة ثقافية ومشروع ثقافي يحقق الإقبال الجماهيري".وتابع في السياق ذاته: "ما لاحظناه أن الإقبال لم يقتصر على عروض معينة، بل إن الإقبال مس كل العروض، وهو ما يؤشر بأن الحضور الجماهيري سيكون كبيرا في كل العروض، وسيتجاوز ما سجلناه في الدورة الفارطة التي كانت دورة ناجحة جماهيريا وفنيا بشهادة كل الملاحظين ومتابعي المهرجان".وقال: "إن الإقبال الجماهيري يشجعنا أكثر، خاصة وأن برمجةحافظت على هوية المهرجان وتمكنت من تحقيق الموازنة بين الحضور الفني والحضور الجماهيري".وعبر الفنانمن جهته في تصريح لـعن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الدورة الجديدة لـبعد مشاركته الأولى سنة، وخاصة بإحياء سهرةيوم، مبرزا أن جمهور الحمامات سيكون على موعد مع سهرة فنية متميزة تعكس اجتهاده في استمرار حضور الأغنية التونسية في الساحة الفنية، وبمشاركة أصوات تونسية شابة () ومن خلال مجموعة من أغانيه التي يحبها الجمهور ومجموعة من الأغاني الجديدة.وأشارت الفنانةالتي ستحيي سهرةبعرضإلى السعادة الكبيرة التي تغمرها للمشاركة بعرضها الخاص، والذي ستقدم فيه مجموعة من أغانيها الخاصة كتابة ولحنا وأداء، مبينة أنها سعيدة بأن تقدم لجمهور الحمامات مشروعها الفني.وأبرز الفنانالذي سيحيي سهرةبعرضأن المجموعة التي ستحيي الحفل بلغت المراحل الأخيرة للإعداد لسهرة الحمامات، التي قال إنها "ستكون رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر وبين موسيقات العالم، وإعادة لأشهر الأغاني العالمية المعروفة ومن الذاكرة الموسيقية للشعوب، والتي أُدخلت عليها تعديلات باستعمال التقنيات الجديدة لتكون أقرب للجمهور، ولاستحضار أحاسيس مختلفة وأكثر صدقا في أنماط الطرب العربي والموسيقى الفرنسية والسالسا".