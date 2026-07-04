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مونديال 2026 - الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر 3-2 وتصعد إلى الدور ثمن النهائي

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 02:29 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فازت الأرجنتين ​حاملة اللقب 3-2 ‌على ‌الرأس ‌الأخضر في مباراة مثيرة استمرت لوقت إضافي ضمن الدور السادس عشر من كأس العالم لكرة القدم ​في وقت مبكر من يوم السبت في ميامي.

و⁠افتتح ليونيل ميسي التسجيل مستغلا كرة مررها ليساندرو مارتينيز خلف خط الدفاع لكن ديروي دوارتي أدرك التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة 59 ​بتسديدة منخفضة.


وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف ‌الثاني للأرجنتين إثر ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول غير أن سيدني كابرال سجل هدف التعادل الثاني للرأس الأخضر بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للحارس ايميليانو مارتينيز عند الدقيقة 103.
وتحولت ضربة ‌رأس كريستيان روميرو ⁠إثر ركلة ركنية نفذها ميسي في الدقيقة 111 ‌إلى هدف عكسي بعد ارتطامها بديني بورجس لتمنح الأرجنتين الفوز.

وستواجه ‌الأرجنتين في الدور ثمن النهائي مصر التي كانت أزاحت أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
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