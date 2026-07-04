طبرقة :افتتاح فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي

افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي مساء يوم الجمعة بفضاء المسرح البحري بطبرقة، فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي بعرض خاص قدمه الفنان الكوبي الفريدو رود ريغيز وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت.ويعد مهرجان الجاز الذي تأسس سنة 1973 أحد أهم المهرجانات العريقة التي طبعت فن الموسيقى ومنحتها بعدها الدولي والإنساني وأحد أهم المهرجانات الثقافية والسياحية بالجهة والتعريف بها وبما تزخر به من إمكانات قادرة على أن تجعل منها وجهة عالميةوخلال الدورات السابقة استقبل المهرجان العديد من القامات الفنية العربية والعالمية من بينهم الفنان الكوبي ألفريدو رودر يغيز والفنانين الامريكيين ليز ماكومب ودي دي بريد جواتر وفيرونيكا سويف وبيث هارت وستانلي كلاركيزي ومن أبرز الفنانين العرب والتونسيين محمد علي كمون وفوزي شكيلي وعمر الواعر والجزائريين الشاب خالد وجمال العروسي المشارك في هذه الدورة التي تتواصل الى غاية التاسع من شهر جويلية 2026.ويعد المسرح البحري الفضاء الجديد الذي يحتضن فيه مهرجان الجاز لأول مرة عوضا عن مسرح البازيليك الذي احتضن الدورات التسع عشر منذ تأسيسه، أحد أهم المنجزات التي جسدت تطلعات الجهة ورواد الموسيقى وكذلك المسرح وعدد من الفنون الأخرى.مولدي