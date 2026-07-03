استئناف تونس : إقرار حكم ابتدائي صادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل والترفيع فيه من خمسة الى ثمانية أعوام

قضت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الجمعة ، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (مستشار السابق بديوان وزيرة العدل ) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 اعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم مكرم الجلاصي فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات و سجنه من أجل ذلك مدة خمسة سنوات.يشار الى أنه تمّ انهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما نشر ٱنذاك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .