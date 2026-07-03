JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:35 Tunis

استئناف تونس : إقرار حكم ابتدائي صادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل والترفيع فيه من خمسة الى ثمانية أعوام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 23:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قضت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الجمعة ، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم الجلاصي (مستشار السابق بديوان وزيرة العدل ) وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 اعوام سجنا  وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026  بثبوت إدانة المتهم مكرم الجلاصي  فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات و سجنه من أجل ذلك مدة خمسة سنوات.

أخبار ذات صلة:
إنهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل...

يشار الى أنه تمّ  انهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما نشر ٱنذاك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332351

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Can - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Par - Fra | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 04 جويلية 2026 | 19 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:15
12:31
05:05
03:15
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet34°
25° Babnet
الــرياح:
4.26 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-23
35°-24
38°-24
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>