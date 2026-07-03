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تونسية تحرز المركز الثاني في جائزة أفضل عارض بالمعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 23:28 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تحصلت التونسية نجاة بوعبيدي على المركز الثاني في فئة "أفضل عارض" ضمن فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي الذي اختتمت أشغاله، مساء الجمعة، بتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية،  وذلك تكريما لإسهاماتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار.

وجاء تتويج نجاة بوعبيدي ضمن فئة أفضل عارض التي عادت جائزتها الأولى إلى "ماري لويز" من مدغشقر، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى "باتريشيا نيكلير" من دولة موريشيوس.


كما شهد حفل الاختتام الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل رائدات الأعمال في الشركات الناشئة بإفريقيا لسنة 2026، حيث توجت سعاد سليمان من ليبيا بالمركز الأول في فئة "الشركات الناشئة الصاعدة"، تلتها "يولاندا بيت" من كينيا في المركز الثاني و"أتسيدي تاريكو" من إثيوبيا في المركز الثالث.


وفي فئة "رائدة الأعمال للعام 2026"، فازت "ديبيكا ياشاسفيني" من موريشيوس بالمركز الأول متقدمة على "أولغا شيرا" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما حلت "سلامويت توماس" من إثيوبيا في المركز الثالث.

وفي جائزة "رائدة الأعمال الملهمة"، أحرزت "إيداه غوندوي" من مالاوي المركز الأول بينما جاءت "سانيا خواجا" من كينيا في المركز الثاني و"باتينس مونوكا" من زامبيا في المركز الثالث.
كما منحت لجنة التحكيم جائزة العارض المتميز إلى "إيفلين نيبوغورا" من بوروندي، فيما أحرز فرع كينيا جائزة أفضل فرع للسنة متقدما على فرع مالاوي في المركز الثاني وفرع جيبوتي في المركز الثالث.
وفي فئة القائدة الشابة، توجت "إيما تشومو" من مالاوي بالمركز الأول، تلتها "تينا جاكوبس" من زيمبابوي، فيما آلت المرتبة الثالثة إلى رهاب موغي" من كينيا.
ويهدف المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سيدات الأعمال في القارة، فضلا عن وتوفير منصة لتبادل الخبرات وعرض المشاريع والمنتجات المبتكرة.
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