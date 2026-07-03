كاس العالم 2026:مباراة المكسيك وإنقلترا سيتم تقديم موعدها
أفادت وسائل إعلام محلية مكسيكية اليوم الجمعة أن مباراة إنقلترا والمكسيك في دور ثمن النهائي بكأس العالم لكرة القدم، المقرر إجراؤها يوم الاحد المقبل بتوقيت المكسيك، سيتم تقديمها إلى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على ملعب أزتيكا.
وكانت المباراة مقررة في الأصل في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، لكن تم تغيير موعدها بسبب خطر حدوث عواصف، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وكانت مباراة المكسيك، المشاركة في استضافة المونديال، ضد الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تأجلت بسبب الأمطار.
وكانت المباراة مقررة في الأصل في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، لكن تم تغيير موعدها بسبب خطر حدوث عواصف، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وكانت مباراة المكسيك، المشاركة في استضافة المونديال، ضد الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تأجلت بسبب الأمطار.
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