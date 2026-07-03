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كاس العالم 2026:مباراة المكسيك وإنقلترا سيتم تقديم موعدها

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 23:16 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفادت ‌وسائل ‌إعلام ‌محلية مكسيكية اليوم الجمعة أن ⁠مباراة إنقلترا والمكسيك في دور ثمن النهائي ​بكأس العالم لكرة القدم، ⁠المقرر إجراؤها يوم الاحد المقبل بتوقيت ⁠المكسيك، سيتم تقديمها إلى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على ملعب أزتيكا.
وكانت ​المباراة مقررة في الأصل في الساعة ‌6 مساء بالتوقيت المحلي، لكن تم تغيير ⁠موعدها ‌بسبب خطر حدوث عواصف، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وكانت مباراة ‌المكسيك، المشاركة ⁠في استضافة المونديال، ضد الإكوادور في وقت ‌سابق من هذا الأسبوع قد تأجلت ‌بسبب ⁠الأمطار.

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