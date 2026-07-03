كاس العالم 2026:مباراة المكسيك وإنقلترا سيتم تقديم موعدها

أفادت ‌وسائل ‌إعلام ‌محلية مكسيكية اليوم الجمعة أن ⁠مباراة إنقلترا والمكسيك في دور ثمن النهائي ​بكأس العالم لكرة القدم، ⁠المقرر إجراؤها يوم الاحد المقبل بتوقيت ⁠المكسيك، سيتم تقديمها إلى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على ملعب أزتيكا.وكانت ​المباراة مقررة في الأصل في الساعة ‌6 مساء بالتوقيت المحلي، لكن تم تغيير ⁠موعدها ‌بسبب خطر حدوث عواصف، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.وكانت مباراة ‌المكسيك، المشاركة ⁠في استضافة المونديال، ضد الإكوادور في وقت ‌سابق من هذا الأسبوع قد تأجلت ‌بسبب ⁠الأمطار.