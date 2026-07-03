تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تستعيد توازنها بفوز مستحق على رواندا

استعاد المنتخب التونسي لكرة السلة نغمة الانتصارات في تصفيات كأس العالم، بعدما تغلب مساء الجمعة على نظيره الرواندي بنتيجة، ضمن منافسات الجولة الثانية من النافذة الثالثة للمجموعة الثالثة، المقامة بالعاصمة الأنغوليةوجاء هذا الفوز بعد خسارة المنتخب التونسي في الجولة الأولى أمام نيجيريا بنتيجة، ليعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، حقق المنتخب النيجيري فوزا مثيرا على غينيا بنتيجةوسيختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه النافذة بمواجهة منتخب غينيا يومانطلاقا من الساعةبتوقيت تونس، فيما تلتقي رواندا مع نيجيريا بداية من الساعةويذكر أن تونس ستستضيف منافساتمن التصفيات خلال الفترة الممتدة من* غينيا × رواندا:* تونس × نيجيريا:* نيجيريا × غينيا:* تونس × رواندا:1. غينيا:2. تونس:3. نيجيريا:4. رواندا: