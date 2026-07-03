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تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تستعيد توازنها بفوز مستحق على رواندا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 21:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
استعاد المنتخب التونسي لكرة السلة نغمة الانتصارات في تصفيات كأس العالم قطر 2027، بعدما تغلب مساء الجمعة على نظيره الرواندي بنتيجة 83-67، ضمن منافسات الجولة الثانية من النافذة الثالثة للمجموعة الثالثة، المقامة بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وجاء هذا الفوز بعد خسارة المنتخب التونسي في الجولة الأولى أمام نيجيريا بنتيجة 84-81، ليعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.


وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، حقق المنتخب النيجيري فوزا مثيرا على غينيا بنتيجة 80-79.


وسيختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه النافذة بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد 5 جويلية انطلاقا من الساعة 13:00 بتوقيت تونس، فيما تلتقي رواندا مع نيجيريا بداية من الساعة 10:00.

ويذكر أن تونس ستستضيف منافسات النافذة الرابعة من التصفيات خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت 2026.

نتائج النافذة الثالثة

الخميس 2 جويلية 2026

* غينيا × رواندا: 89-63
* تونس × نيجيريا: 81-84

الجمعة 3 جويلية 2026

* نيجيريا × غينيا: 80-79
* تونس × رواندا: 83-67

الترتيب

1. غينيا: 9 نقاط
2. تونس: 8 نقاط
3. نيجيريا: 8 نقاط
4. رواندا: 5 نقاط
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