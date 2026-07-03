تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تستعيد توازنها بفوز مستحق على رواندا
استعاد المنتخب التونسي لكرة السلة نغمة الانتصارات في تصفيات كأس العالم قطر 2027، بعدما تغلب مساء الجمعة على نظيره الرواندي بنتيجة 83-67، ضمن منافسات الجولة الثانية من النافذة الثالثة للمجموعة الثالثة، المقامة بالعاصمة الأنغولية لواندا.
وجاء هذا الفوز بعد خسارة المنتخب التونسي في الجولة الأولى أمام نيجيريا بنتيجة 84-81، ليعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، حقق المنتخب النيجيري فوزا مثيرا على غينيا بنتيجة 80-79.
وسيختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه النافذة بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد 5 جويلية انطلاقا من الساعة 13:00 بتوقيت تونس، فيما تلتقي رواندا مع نيجيريا بداية من الساعة 10:00.
ويذكر أن تونس ستستضيف منافسات النافذة الرابعة من التصفيات خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت 2026.
نتائج النافذة الثالثة
الخميس 2 جويلية 2026
* غينيا × رواندا: 89-63
* تونس × نيجيريا: 81-84
الجمعة 3 جويلية 2026
* نيجيريا × غينيا: 80-79
* تونس × رواندا: 83-67
الترتيب
1. غينيا: 9 نقاط
2. تونس: 8 نقاط
3. نيجيريا: 8 نقاط
4. رواندا: 5 نقاط
وجاء هذا الفوز بعد خسارة المنتخب التونسي في الجولة الأولى أمام نيجيريا بنتيجة 84-81، ليعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، حقق المنتخب النيجيري فوزا مثيرا على غينيا بنتيجة 80-79.
وسيختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه النافذة بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد 5 جويلية انطلاقا من الساعة 13:00 بتوقيت تونس، فيما تلتقي رواندا مع نيجيريا بداية من الساعة 10:00.
ويذكر أن تونس ستستضيف منافسات النافذة الرابعة من التصفيات خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت 2026.
نتائج النافذة الثالثة
الخميس 2 جويلية 2026
* غينيا × رواندا: 89-63
* تونس × نيجيريا: 81-84
الجمعة 3 جويلية 2026
* نيجيريا × غينيا: 80-79
* تونس × رواندا: 83-67
الترتيب
1. غينيا: 9 نقاط
2. تونس: 8 نقاط
3. نيجيريا: 8 نقاط
4. رواندا: 5 نقاط
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