كرة اليد: الترجي الرياضي يتعاقد مع الحارس مطيع الامام

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اعلن الترجي الرياضي عن انهاء اجراءات التعاقد مع الحارس السابق للنادي الافريقي مطيع الامام لتعزيز فريق اكابر كرة اليد و ذلك بعقد يمتد ل4 مواسم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان مطيع الامام قد لعب في صفوف النادي الافريقي لعديد المواسم.

