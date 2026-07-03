البنك المركزي: تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد

تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس، إلى حدود، إلى، أي ما يعادل، مسجلة انخفاضا بـمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.وسجل سعر صرف الدينار تراجعا أمام الدولار الأمريكي بنسبة، ليبلغ الدولاربتاريخ، مقابلقبل سنة. أما سعر صرف الأورو فبلغ، مقابلخلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وفي المقابل، شهدت مداخيل السياحة شبه استقرار، إذ بلغتإلى غاية، فيما وصلت تحويلات التونسيين بالخارج إلىويأتي ذلك في وقت تفاقم فيه العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.وبحسب النشرية، ارتفعت قيمة الصادرات إلى، مقارنة بـخلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات إلى، مقابلسنة 2025.