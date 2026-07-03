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البنك المركزي: تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 20:21 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس، إلى حدود 3 جويلية 2026، إلى 24.539,6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة انخفاضا بـ3 أيام توريد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.

وسجل سعر صرف الدينار تراجعا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2,05 بالمائة، ليبلغ الدولار 2,9586 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026، مقابل 2,8992 دينار قبل سنة. أما سعر صرف الأورو فبلغ 3,372 دينار، مقابل 3,368 دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وفي المقابل، شهدت مداخيل السياحة شبه استقرار، إذ بلغت 3.352,4 مليون دينار إلى غاية 30 جوان 2026، فيما وصلت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 4.405,2 مليون دينار.


ويأتي ذلك في وقت تفاقم فيه العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 10.415,6 مليون دينار، مقابل 8.365,7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وبحسب النشرية، ارتفعت قيمة الصادرات إلى 28.169,8 مليون دينار، مقارنة بـ26.831,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات إلى 38.585,4 مليون دينار، مقابل 35.197,2 مليون دينار سنة 2025.
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