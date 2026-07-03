كرة اليد: النادي الافريقي يتعاقد مع المدرب دراغان ماركوفيتش

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اعلن النادي الإفريقي مساء اليوم الجمعة عن التعاقد مع المدرب الالماني البوسني دراغان ماركوفيتش للإشراف على فريق أكابر كرة اليد، بعقد يمتد لموسم واحد.

وجاء على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي على شبكة التواصل الاجتماعي ان ماركوفيتش يحمل أعلى شهادة تدريبية يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة اليد.

وسبق للمدرب الجديد للنادي الافريقي قيادة المنتخب البوسني إلى أول مشاركة في بطولة العالم سنة 2015، إلى جانب مسيرة حافلة مع عدة أندية أوروبية.