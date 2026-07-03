انتخاب مهدي الفريخة رئيسا جديدا للنادي الرياضي الصفاقسي

تم اليوم الجمعة انتخاب مهدي الفريخة رئيسا للهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي وذلك للفترة النيابية 2026-2028 بعد تحصل قائمته على 122 صوتا من اصل 166 صوتا، وفق ما أورده فريق عاصمة الجنوب على صفحته الرسمية.وكانت قائمة مهدي الفريخة الوحيدة التي دخلت السباق الانتخابي.وتضم القائمة الفائزة علاوة على مهدي الفريخة الاعضاء ثامر الفندري وسامي بوصرصار ومهدي الصافي وسهير داود وخالد السرباجي وايمن بوعتور ومهدي الغريبي.وسيتم لاحقا توزيع المهام صلب الهيئة المديرة الجديدة.