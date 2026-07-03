تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني

انعقدت اليوم الجمعة، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، برئاسة العميد محمد رشاد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، واللواء الحقوقي محسن كاظم علك المدير العام للدفاع المدني العراقي، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.وشكل هذا الاجتماع، الذي احتضنه المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية، محطة هامة لتقييم ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل الخبرات والبحث والإنقاذ، وإدارة الكوارث والطوارئ وتنظيم التمارين المشتركة، وفق بلاغ نشره الديوان.كما مكن برنامج الزيارة الميدانية، الوفد العراقي، من الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية في مجالات التكوين، وإدارة مخاطر الكوارث والقيادة والسيطرة والإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته منظومة الحماية المدنية التونسية.وقد مثّل هذا البرنامج، فرصة عملية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الجانبين، بما يساهم في تطوير القدرات الفنية والعملياتية، وتعزيز الجاهزية لمجابهة مختلف المخاطر والكوارث.وتعد اللجنة المشتركة، آلية مؤسساتية لترسيخ التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الشقيقين، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وإعداد برامج تكوين مشتركة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسستي الحماية المدنية والدفاع المدني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن وسلامة المواطنين في كلا البلدين.