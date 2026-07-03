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ملتقى اولوموك لبارا ألعاب القوى للسيدات (اليوم الثاني): ميدالية فضية لمروى البراهمي في اختصاص دفع الجلة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 18:28 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أحرزت التونسية مروى البراهمي الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة (فئة اف 32) خلال اليوم الثاني من منافسات ملتقى مدينة اولوموك التشيكية لبارا ألعاب القوى الخاص بالسيدات الذي انطلق امس الخميس ويتواصل على مدى ثلاثة ايام.
وحلّت البراهمي في المركز الثاني برمية بلغت 5.25 م، خلف السلوفاكية ليا ماييرنيكوفا صاحبة الميدالية الذهبية (5.31 م)، في حين آلت الميدالية البرونزية للايرلندية اوليفيا غالاغير (4.75 م).
وبذلك ارتفعت حصيلة تونس خلال هذا الملتقى الى ثلاث ميداليات اثر احراز كل سمية البوسعيدي الميدالية الفضية في سباق 800 م (تي 12، تي 20، تي 36) وحصول روعة التليلي على الميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص (اف 40، اف 41) أمس الخميس.

وتشارك تونس في هذا الملتقى الذي يعدّ احد مراحل الجائزة الكبرى بأربع رياضيات هنّ سمية البوسعيدي (800 متر تي 12، تي 20، تي 36 و400 متر تي 12 و1500 متر تي 12) وروعة التليلي (رمي القرص اف 40، اف 41 ودفع الجلة اف 40، اف 41) ومروى براهمي (دفع الجلة اف 32 ورمي الصولجان اف 32) ورجاء الجبالي (دفع الجلة اف 40، اف 41) وذلك تحت اشراف المدربين الوطنيين وجدي بليلي وعبد الباسط بوصلاح.
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