JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:35 Tunis

جامعة تونس المنار تبرم اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 23:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أبرمت جامعة تونس المنار، مؤخرا بكلية العلوم بتونس، اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تهدف إلى استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني.

وانتظم موكب توقيع هذه الاتفاقية خلال تظاهرة خاصة بالإعلان الرسمي عن إحداث هيكل علمي جديد بكلية العلوم بتونس في إطار شراكة مع المشروع الأورومتوسطي للحفاظ على الموارد المائية "PRIMA SAVE water"، وفق بلاغ أصدرته جامعة تونس المنار اليوم الجمعة.


وأشارت الجامعة إلى أن المشروع الأورومتوسطي للحفاظ على الموارد المائية يهدف إلى تثمين نتائج المشاريع العلمية وتحويلها إلى حلول ميدانية تخدم مباشرة قطاع الفلاحة والموارد المائية.


واعتبرت أن اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة لاستثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني، تعد خطوة استراتيجية لمجابهة معضلة الشح المائي والتغيرات المناخية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332334

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Can - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Par - Fra | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 04 جويلية 2026 | 19 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:15
12:31
05:05
03:15
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet34°
25° Babnet
الــرياح:
4.26 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-23
35°-24
38°-24
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>