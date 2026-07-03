جامعة تونس المنار تبرم اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة

أبرمت جامعة تونس المنار، مؤخرا بكلية العلوم بتونس، اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تهدف إلى استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني.وانتظم موكب توقيع هذه الاتفاقية خلال تظاهرة خاصة بالإعلان الرسمي عن إحداث هيكل علمي جديد بكلية العلوم بتونس في إطار شراكة مع المشروع الأورومتوسطي للحفاظ على الموارد المائية "PRIMA SAVE water"، وفق بلاغ أصدرته جامعة تونس المنار اليوم الجمعة.وأشارت الجامعة إلى أن المشروع الأورومتوسطي للحفاظ على الموارد المائية يهدف إلى تثمين نتائج المشاريع العلمية وتحويلها إلى حلول ميدانية تخدم مباشرة قطاع الفلاحة والموارد المائية.واعتبرت أن اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة لاستثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني، تعد خطوة استراتيجية لمجابهة معضلة الشح المائي والتغيرات المناخية.