JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:28 Tunis

اتحاد الشغل: عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا "إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 18:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين "إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر".

وأفاد، في بيان له، بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026.


وأشار في ذات السياق، إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا "دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة"، وفق نص البيان.


ونبه إلى أن هذه القرارات "تتزامن مع تدني مستوى المرفق العام وضبابية الأهداف والسياسات المعتمدة والتي تشمل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وتذمر مسدي الخدمات من عدم خلاص مستحقاتهم على غرار الصيادلة والبيولوجيين وعديد الاختصاصات ذات الصلة بالصندوق الوطني للتامين على المرض".

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332333

babnet
.

كل الأخبار...

18:28 - ملتقى اولوموك لبارا ألعاب القوى للسيدات (اليوم الثاني): ميدالية فضية لمروى البراهمي في اختصاص دفع الجلة
18:25 - اتحاد الشغل: عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا "إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع"
18:02 - الملعب التونسي: زكرياء العايب يدعم الصفوف الى غاية 2028
17:53 - الجمعية التونسية للقبالة تفند ما يتداول حول علاقة الفحص غير الجراحي قبل الولادة بالإجهاض الانتقائي
17:47 - الترجي الرياضي: انهاء اجراءات التعاقد مع المهاجم يوسف بشة
17:23 - "بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية بمشاركة حوالي 500 متسابق
17:20 - مونديال 2026: رصد آثار مادة محظورة في عينات 8 لاعبين من المنتخب التونسي... والاشتباه في تلوث غذائي
17:12 - Orange Tunisie lance la 3ème édition du Challenge PFE pour accompagner les talents de demain
17:11 - جمعية خريجي المدارس العليا تنظم النسخة الثالثة من "شهر الكفاءات التونسية بالخارج" بداية من من 15 جويلية الجاري
17:07 - متساكنو المريقب بمنزل تميم يطالبون بمعالجة الوضع البيئي المتردّي جرّاء تراكم الفضلات وتسرب مياه الصرف الصحي الى البحر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  19:00 Aus - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Arg - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:30 Col - Gha | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 جويلية 2026 | 18 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:15
12:31
05:05
03:14
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet32°
29° Babnet
الــرياح:
8.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-24
34°-23
34°-22
35°-25
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>