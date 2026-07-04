فتح إجازات وماجستيرات جديدة بالمعهد العالي للإعلامية بالكاف في الاختصاصات الرقمية

أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة.كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات، تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والواب وماجستير مهني في تطبيقات الواب الذكية وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري وذلك عبر موقعه الرسمي.ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجالات تكنولوجيات المعلومات والأنظمة الذكية.رصد