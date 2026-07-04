التمديد في آجال التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية إلى 8 جويلية الجاري
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة، أنه تقرر، بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية، التمديد في آجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية https://parent.education.tn سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026.
يذكر أن وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كانتا قد أصدرتا منشورا مشتركا يتعلق بفتح باب الترشح للالتحاق بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 لفائدة التلاميذ رياضيي النخبة المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة خلال السنة الدراسية 2025-2026، وذلك شريطة الارتقاء إلى المستوى الأعلى، مع استجابة المترشحين من المؤسسات الخاصة لشروط الرجوع إلى التعليم العمومي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية https://parent.education.tn سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026.
يذكر أن وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كانتا قد أصدرتا منشورا مشتركا يتعلق بفتح باب الترشح للالتحاق بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 لفائدة التلاميذ رياضيي النخبة المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة خلال السنة الدراسية 2025-2026، وذلك شريطة الارتقاء إلى المستوى الأعلى، مع استجابة المترشحين من المؤسسات الخاصة لشروط الرجوع إلى التعليم العمومي.
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