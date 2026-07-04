جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تراهن على تكثيف المشاركة العربية واستقطاب التونسيات في نسخة 2026

اكدت حمدة المنصوري رئيسة لجنة التحكيم والتقييم وعضو اللجنة العليا في جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ان الجائزة التي تحتفل هذه السنة بنسختها العاشرة تستهدف تكثيف المشاركة العربية ومزيد الاقبال عليها.وبيّنت المنصوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال ورشة تعريفية وترويجية انعقدت يوم الجمعة بمقر اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية أن الجائزة تستند الى مقاربة شاملة ورؤية تنبني على الريادة والتميز لرفع تحسين المشاركة النسائية في المجال الرياضي على مستوى الوطن العربي، موضحة انها تستهدف تعزيز التنافسية والتميّز في الرياضات النسائية وخلق بيئة محفّزة وداعمة للمرأة الرياضة للارتقاء بها لمستويات متقدّمة وتكريم الانجازات الرياضية المتميزة ودعم مسيرة المرأة الرياضية العربية وتعزيز ثقافة التميز والابداع في القطاع الرياضي بالاضافة الى تحفيز الهياكل والاندية والاتحادات والمؤسسات على تطوير الرياضة النسائية وابراز النماذج النسائية الملهمة لدى الرياضيات والمدربات والاعلاميات والهياكل الرياضية.واضافت خلال اللقاء الذي شهد حضورا لمجموعة من الرياضيين والمدربين والمسيرين والممثلين عن الهياكل الرياضية، فضلا عن عدد من الصحفيين، ان المشرفين على الجائزة ارتأوا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تنظيم هذه الورشة قصد مزيد الانفتاح على المشاركة التونسية وحث الرياضيات التونسيات على الترشح بكثافة أكبر بداية من النسخة الحالية للجائزة وفي الدورات القادمة منوهة بالسمعة المتميّزة التي تحظى بها الرياضة النسائية التونسية في الاوساط العربية.وأفادت ان جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ستشهد في نسختها العاشرة استحداث فئات جديدة لمواكبة تطور الرياضة النسائية، باجمالي جوائز يبلغ 2200000 درهم اماراتي.كما استعرضت فئات الجوائز العشر التي تشتمل على ثماني فئات فردية هي افضل رياضية عربية وافضل رياضية اماراتية وافضل رياضية بارالمبية وافضل رياضية ناشئة وافضل مدرب او مدربة وافضل مؤثرة في الاعلام الرياضي وافضل اسرة رياضية وافضل رياضية للرياضات غير الاولمبية، فضلا عن فئة جماعية لافضل فريق نسائي وجائزة خاصة تعنى بشخصية العام الرياضية العربية.وبينت انه تم فتح باب تقديم الترشحات بتاريخ 29 افريل الفارط على ان يتم غلق استلام الطلبات بتاريخ 30 سبتمبر القام، وتم ضبط موعد 23 اكتوبر لاعلان اسماء المترشحين، لينتظم حفل توزيع الجوائز يوم 11 نوفمبر 2026.من جهتها، افادت نائبة رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية نهلة بوذينة، التي تم تعيينها كعضو بلجنة تحكيم الجائزة، ان تونس توّجت في مناسبتين سابقتين بجائزة افضل مدربة عربية عبر كل من مدربة المصارعة مروى العامري في دورة سنة 2024 ومدربة الجودو نهال شيخ روحه في دورة سنة 2025.ولم تخف بوذينة ان ضعف اقبال المشاركة التونسية خلال الدورات اللتي سبقت النسختين المذكورتين كان نتيجة نقص الترويج للجائزة وعدم التعريف بها على نطاق واسع فضلا عن قلة التواصل بين كافة المعنيين بالجائزة من رياضيات ومدربات واعلامييات وهياكل رياضية، وهو ما جعل اللجنة الاولمبية التونسية تحرص على التنسيق مع لجنة تنظيم الجائزة للقدوم الى تونس والتعريف بها.كما حثّت المدربة الوطنية في رياضة المصارعة وصاحبة الميدالية البرونزية في الاختصاص ذاته خلال دورة الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو 2016 مروى الع