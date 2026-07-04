بن عروس: محاضرات وفضاءات للاستشارات والتوجيه تؤثث فعاليات الصالون الجهوي التوجيه الجامعي والمهني والتكوين

احتضن المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، يوم الجمعة، فعاليات صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين الذي تنظمه المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس لمساعدة المعنيين بمسارات التوجيه الجامعي والمهني على الاختيار وطرح الاسئلة والاستفسار عن كل ما يهم مسالك التوجيه واجراءاته.ويشارك في الصالون، الذي وضع تحت شعار "الباكالوريا والمستقبل"، ممثلون عن وزارتي التعليم العلي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل، وكذلك ممثلون عن مراكز التكوين المهني والمراكز العسكرية للتكوين المهني والاكاديميات والمدارس العليا العسكرية ومستشارون في التوجيه وخبراء في التكوين والتشغيل.وبيّنت المستشارة العامة في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بمندوبية التربية ببن عروس، إيمان الورتاني، أن هذا الصالون يفتح المجال امام التلاميذ للسؤال حول الفرص التكوينية التي تتيحها مختلف المراكز التكوينية، ويمكّنهم من الاطلاع على آخر مستجدات ومسالك التوجيه الجامعي عبر الجلسات العلمية المختلفة التي يؤطرها أساتذة مختصون ومستشارون في الاعلام والتوجيه حول المهن الجديدة في مجالات تكنولوجيات الاعلام، والاتصال والإعلامية والتكنولوجيات الحديثة، والمهن الصحية، ومختلف مجالات العلوم سواء الإنسانية منها او الاجتماعية او الاقتصادية وغيرها .وسيتعرف طالبو خدمة التوجيه على مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية، والرزنامة الموضوعة للغرض، وكيفية الاختيار واعتماد أفضل المقاربات الواقعية في ذلك، الى جانب التعرف الى التغييرات التي دخلت على بعض الاجازات والاجازات المحدثة.من جهتها، أوضحت عفيفة بوعجاجة عن إدارة التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني، أن هذا الصالون مثّل فرصة للتعرف على ما يتيحه التكوين المهني من فرص تكوينية لمختلف المستويات من شهادة المهارة، الى مؤهل التقني السامي المرتبط بالحاصلين على شهادة الباكالوريا.وتابعت أن الوكالة التونسية للتكوين المهني تضع على ذمة الناجحين في الباكالوريا 104 اختصاصات متنوعة موزعة على 12 قطاعا من قطاعات التكوين المهني، تشمل الى جانب الاختصاصات القديمة اختصاصات جديدة على غرار تقنيات الاتصال والملتيميديا، والبرمجة على مستوى الواب، وفي تقنيات الهاتف الجوال، وفي التزويق الداخلي، وفي تركيب الأنظمة الشمسية.من جانبها، ذكرت رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، جيهان الدامرجي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تضمّنت لقاءات مباشرة مع أساتذة جامعيين وخبراء ومستشارين في التوجيه الجامعي، ومختصين في المجال الطبي والهندسي والاعلام والاتصال والطاقة والطاقات المتجددة، بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها وترشيد اختيارات المترشحين ومرافقتهم لاختيار مسارتهم الجامعية من خلال الإجابة عن استفساراتهم بكل وضوح ودقة.وأشارت إلى أن هذه التظاهرة، التي حضرها أيضا ممثلون عن الجمعية التونسية لمساعدة الصم، مثّلت مناسبة لذوي الإعاقة للتعرف والاستفسار على اهم المعطيات المتعلقة بعمليات التوجيه والاجابة عن أسئلتهم باستخدام لغة الإشارة.وصالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين هو تظاهرة سنوية تهدف على غرار التظاهرات المماثلة الأخرى كالأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي وصالونات "وجهني" إلى مرافقة الناجحين في شهادة البكالوريا ومساعدتهم على رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبليّة.