الملعب التونسي: زكرياء العايب يدعم الصفوف الى غاية 2028

اعلن الملعب التونسي مساء اليوم الجمعة عن التعاقد مع متوسط ميدان الترجي الرياضي سابقا زكرياء العايب (23 عاما) الى غاية 2028 وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.وسبق للملعب التونسي الاعلان عن تمديدة عقد الحارس عاطف الدخيلي الى 2027 .وكان فريق باردو قد تعاقد مع اللاعب مالك شويخ الى غاية 2028.ويشغل مالك شويخ (26 عاما) مركز جناح ايسر وسبق له اللعب في النجم الرادسي والاولمبي الباجي وأبوسليم الليبي.وانتداب العايب هو الثالث لفريق باردو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد شويخ و متوسط الميدان الهجومي السنغالي مام ساليو تيون الى غاية 2029.