الترجي الرياضي: انهاء اجراءات التعاقد مع المهاجم يوسف بشة

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اعلن الترجي الرياضي مساء اليوم الجمعة عن انهاء اجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف بشة الذي وقع عقدا يمتد لثلاث مواسم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

ولعب يوسف بشة (21 سنة) في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي كما خاض مع المنتخب التونسي للاصناف الشابة عديد المباريات .

