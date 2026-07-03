الترجي الرياضي: انهاء اجراءات التعاقد مع المهاجم يوسف بشة

كل الأخبار...
18:28 - ملتقى اولوموك لبارا ألعاب القوى للسيدات (اليوم الثاني): ميدالية فضية لمروى البراهمي في اختصاص دفع الجلة
18:25 - اتحاد الشغل: عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا "إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع"
17:53 - الجمعية التونسية للقبالة تفند ما يتداول حول علاقة الفحص غير الجراحي قبل الولادة بالإجهاض الانتقائي
17:20 - مونديال 2026: رصد آثار مادة محظورة في عينات 8 لاعبين من المنتخب التونسي... والاشتباه في تلوث غذائي
17:12 - Orange Tunisie lance la 3ème édition du Challenge PFE pour accompagner les talents de demain
17:11 - جمعية خريجي المدارس العليا تنظم النسخة الثالثة من "شهر الكفاءات التونسية بالخارج" بداية من من 15 جويلية الجاري
17:07 - متساكنو المريقب بمنزل تميم يطالبون بمعالجة الوضع البيئي المتردّي جرّاء تراكم الفضلات وتسرب مياه الصرف الصحي الى البحر
الجمعة 03 جويلية 2026 | 18 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:15
12:31
05:05
03:14
الرطــوبة:
% 43
32°
29°
الــرياح:
8.06 كم/س
23°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
32°-23
34°-24
34°-23
34°-22
35°-25
- Avoirs en devises 24539,6
- (03/07)
- Jours d'importation 97
- 1 € = 3,37608 DT
- (03/07)
- 1 $ = 2,95863 DT
- Solde Compte du Trésor (02/07) 1112,2 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (02/07) 29300 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 17 345) الجامعة التونسية تنهي التعاقد مع
( 15 178) سلوى الشرفي تثير الجدل بتدوينة تضم
( 13 072) ناصر البدوي " أنيس بوجلبان في طري
( 11 346) 25 عاما سجنا لسهام بن سدرين في قض
( 9 833) جاء يطبّها... عماها: انتقادات لتصر
( 9 568) صفحة "نسور قرطاج" تكشف كواليس أز
( 9 231) القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزا
( 9 089) قرار قضائي في حق خالد الكريشي سل
( 9 057) مداهمة منزل النائبة العراقية عالية
( 8 868) كأس العالم 2026 (تونس - السويد 1-5
( 8 533) ارتفاع عدد الموقوفين في " الشبكة ا
( 8 341) استئناف تونس : الافراج عن وديع الج
( 8 264) أول تعليق من هيرفي ريناد بعد تعيين
( 8 222) أول تعليق من أشرف حكيمي بعد إحالته
( 8 113) "الفيفا" يصالح الحكم الصومالي عمر
( 7 979) إحالة رجل الأعمال حسين الدغري على
( 7 303) الصراع مستمر.. رونالدو "يجرد" ميسي
( 7 156) تفكيك شبكة مخدرات تقودها موظفة ..
( 7 076) بعد الهزيمة الثقيلة أمام اليابان..
( 6 974) جريمة قتل بشعة تهز منطقة الزهروني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332324