"بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية بمشاركة حوالي 500 متسابق

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تولى رئيس المجلس الجهوي للشباب والرياضة والي بنزرت سالم بن يعقوب اليوم الجمعة إعطاء إشارة إنطلاق فعاليات مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت ، تحت شعار " بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية"، بالفضاء الشاطئي بسيدي سالم والمحاذي للمنطقة السياحية ببنزرت المدينة،بحضور كل الاطراف المتدخلة في هاته التظاهرة .

وتم في إفتتاح المهرجان الرياضي تحية العلم قبل إنطلاق برنامج الفعاليات الرياضية والتنشيطية التي إستقطبت ما يزيد عن 500 مشارك ومشاركة من المولعين بمختلف الرياضات البحرية من المحترفين والهواة من جميع الاعمار والجهات والمنضوين تحت لواء عدد من الجامعات الرياضية ،علاوة على منخرطي المؤسسات الشبابية الجهوية وعدد هام من النسيج الجمعياتي الجهوي والمحلي .