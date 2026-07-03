بعد احتراقه يوم الأحد.. انطلاق إعادة بناء سوق سيدي عبد السلام وتهيئته

أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم الجمعة، إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة، عن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة هذه السوق، بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل.وتندرج زيارة دلدول الى هذه السوق، في إطار متابعة سير أشغال رفع الأنقاض وإزالة مخلفات الحريق الذي اندلع مؤخرا بالمكان، حيث اطلعت على مدى تقدم التدخلات الجارية، مؤكدة على ضرورة استكمال عمليات التنظيف ورفع المخلفات في أسرع الآجال، بما يضمن سلامة المواطنين وانطلاق مرحلة إعادة التهيئة، وفق بلاغ نشرته البلدية.يشار الى أن حريقا نشب فجر يوم الأحد الفارط (28 جوان) بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة، وأتى على أجزاء واسعة منه، وأسفر عن وفاة شخص رجحت مصادر متطابقة ل /وات/ بأنها تعود الى أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق.وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها، أن وحدات الحماية المدنية (8 شاحنات اطفاء)، نجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، مضيفة أن الوحدات الأمنية قامت بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب اندلاع الحريق.وتعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة تونس، وتقع بمنطقة باب سعدون، وتضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضر والغلال، وتشهد إقبالا يوميا من المتسوقين.