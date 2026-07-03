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تونس: ربيع 2026 يشهد عودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 14:54 قراءة: 1 د, 57 ث
      
خلافا للسنوات السابقة، شهد ربيع سنة 2026 عودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية، مع فائض حراري طفيف بلغ 0،3 درجة مئوية، وفق ما ورد في نشرة المناخ الموسمية الصادرة، الجمعة، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال ربيع 2026، 18،1 درجة مئوية، متجاوزا المعدل العادي البالغ 17،8 درجة مئوية بفارق 0،3 درجة مئوية.


وتراوحت درجات الحرارة المتوسطة بين 13،2 درجة مئوية في تالة و22 درجة مئوية في توزر.


وقد تميز الفصل بدرجات حرارة أعلى من المعدلات العادية بشكل عام، مع إحترار معتدل.

وسجل متوسط درجات الحرارة القصوى 23،5 درجة مئوية، وهو أقل بقليل من المعدل العادي (23،6 درجة مئوية) بفارق 0،1 درجة مئوية.

وتراوحت درجات الحرارة القصوى بين 18،4 درجة مئوية في تالة و27،9 درجة مئوية في توزر.

أما متوسط درجات الحرارة الدنيا فقد بلغ 12،6 درجة مئوية، متجاوزا المعدل العادي (12 درجة مئوية) بفارق 0،6 درجة مئوية.

وتراوحت درجات الحرارة الدنيا بين 7،9 درجة مئوية في الكاف و16،1 درجة مئوية في قابس.

وذكّر المعهد الوطني للرصد الجوي بأن ربيع سنة 2024 كان الأشد حرارة منذ سنة 1950، حيث تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل العادي 1،6 درجة مئوية، في حين احتل ربيع سنة 2025 المرتبة الثانية ضمن أكثر فصول الربيع حرارة، بفائض حراري بلغ 1،5 درجة مئوية مقارنة بالمعدلات المرجعية للفترة 1991-2020.

أمطار قريبة إجمالا من المعدلات العادية

على مستوى التساقطات، بلغ مجموع كميات الأمطار المسجلة خلال فصل الربيع 2019،9 مليمتر (باحتساب 25 محطة رئيسية)، مقابل معدل عادي قدره 2085،7 مليمتر، أي ما يعادل 96،8 بالمائة من المعدل، وهو ما يمثل عجزا طفيفا بنسبة 3،2 بالمائة، وبذلك تميز ربيع 2026 بأمطار قريبة إجمالا من المعدلات العادية، مع تفاوت في توزيعها بين مختلف الجهات.

وسجلت فوائض مطرية في عدة مناطق، أبرزها، رمادة: 43.4 ملم مقابل معدل 25،3 مليمتر (+71،5 بالمائة)، ونابل: 141،6 مليمتر مقابل 87،5 مليمتر (+61،8 بالمائة).

القصرين: 110،5 مليمتر مقابل 76،1 مليمتر (+45،2 بالمائة).

المهدية: 95،7 مليمتر مقابل 71،3 مليمتر (+34،2 بالمائة).

جندوبة: 152،9 مليمتر مقابل 130،7 مليمتر (+17 بالمائة).

في المقابل، سجلت عدة مناطق عجزا في كميات الأمطار، خاصة:

قابس: 13،2 مليمتر مقابل 44،3 مليمتر (-70،2 بالمائة).

مطماطة: 19 مليمتر مقابل 40،3 مليمتر (-52،9 بالمائة).

قبلي: 15 مليمتر مقابل 30 مليمتر (-50 بالمائة).

توزر: 15،2 مليمتر مقابل 28،5 مليمتر (-46،7 بالمائة).

بنزرت: 80،8 مليمتر مقابل 130،1 مليمتر (-37،9 بالمائة).

وبذلك، تميز ربيع سنة 2026 بتساقطات مطرية قريبة إجمالا من المعدلات العادية، مع توزيع جهوي جيد نسبيا، رغم تسجيل عجز ملحوظ في مناطق الجنوب.
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