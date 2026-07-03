تونس: ربيع 2026 يشهد عودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية

خلافا للسنوات السابقة، شهدعودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية، مع فائض حراري طفيف بلغ، وفق ما ورد في نشرة المناخ الموسمية الصادرة، الجمعة، عنوبلغ متوسط درجة الحرارة خلال، متجاوزا المعدل العادي البالغبفارقوتراوحت درجات الحرارة المتوسطة بينفيفيوقد تميز الفصل بدرجات حرارة أعلى من المعدلات العادية بشكل عام، مع إحترار معتدل.وسجل متوسط درجات الحرارة القصوى، وهو أقل بقليل من المعدل العادي () بفارقوتراوحت درجات الحرارة القصوى بينفيفيأما متوسط درجات الحرارة الدنيا فقد بلغ، متجاوزا المعدل العادي () بفارقوتراوحت درجات الحرارة الدنيا بينفيفيوذكّربأنكان الأشد حرارة منذ سنة، حيث تجاوز متوسط درجات الحرارة المعدل العادي، في حين احتلالمرتبة الثانية ضمن أكثر فصول الربيع حرارة، بفائض حراري بلغمقارنة بالمعدلات المرجعية للفترةعلى مستوى التساقطات، بلغ مجموع كميات الأمطار المسجلة خلال فصل الربيع(باحتساب)، مقابل معدل عادي قدره، أي ما يعادلمن المعدل، وهو ما يمثل عجزا طفيفا بنسبة، وبذلك تميزبأمطار قريبة إجمالا من المعدلات العادية، مع تفاوت في توزيعها بين مختلف الجهات.وسجلت فوائض مطرية في عدة مناطق، أبرزها،مقابل معدل)، ومقابل).مقابل).مقابل).مقابل).في المقابل، سجلت عدة مناطق عجزا في كميات الأمطار، خاصة:مقابل).مقابل).مقابل).مقابل).مقابل).وبذلك، تميزبتساقطات مطرية قريبة إجمالا من المعدلات العادية، مع توزيع جهوي جيد نسبيا، رغم تسجيل عجز ملحوظ في مناطق الجنوب.