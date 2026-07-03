الأيام الثقافية الصيفية بالبئر الأحمر من 4 إلى 15 جويلية 2026 بتطاوين

تحتضن منطقة البئر الأحمر من تطاوين من 4 إلى 15 جويلية الجاري فعاليات الدورة 28 من الأيام الثقافية الصيفية بالبئر الأحمر، التي تتضمن في برمجتها ثمانية عروض فنية تراوح بين الغناء والمسرح وعروض الأطفال.وستُخصص السهرات الثلاث الأولى ضمن التظاهرة للعروض التنشيطية للأطفال بدءا بعرض تنشيطي افتتاحي بعنوان "قافلة الفنون" في سهرة 4 جويلية 2026، يليه عرض تنشيطي يؤمنه صياح بوراس في 5 جويلية، وبعد استراحة بيوم تستأنف العروض التنشيطية مع عرض ل"عمو طيطح" يوم 7 جويلية تنشيطي.وسيكون لجمهور تطاوين في سهرة السبت 9 جويلية 2026، موعد مع عرض طائفة غبنتن التي تقدم أحد اعرق العروض الفنية التراثية وهي من ضمن الفنون التي تم تسجيلها في موفى سنة 2024، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لليونسكو، في ملف بعنوان "فنون العرض لدى طوائف غبنتن.وفي إطار مزيد تثمين الفنون المحلية، يضم برنامج الدورة عرضا لمحموعة نجوم تطاوين يوم 11 جويلية، في حين يسهر الجمهور مساء 12 جويلية مع عرض "الوصية" للفنانة نجوى عمر.ولجمهور الفن الرابع موعد في سهرة 14 جويلية مع المسرحية الكوميدية "الشيخ ڨوڨل" وهي آخر أعمال الفنان الراحل نور الدين بن عياد الذي وافته المنية في 23 نوفمبر 2025، وقد كان بصدد العمل على هذا المشروع الفني ليُقدمه للجمهور في صائفة 2026 . وتواصل العمل على هذا المشروع الفني مع الفنان لسعد عثمان الذي شارك في كتابة نص المسرحية ويُؤدي أحد أدوارها ويُعد عرض هذا العمل تكريما للراحل نور الدين بن عياد.وتختتم فعاليات هذه الدورة التي تُقام في دار الثقافة البئر الأحمر، في سهرة 15 جويلية مع عرض للفنانة منال أحمد.