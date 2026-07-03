الIACE يوصي بإصدار على الأقل ثلاث قوانين ذات أولويّة للاصلاح الاقتصادي

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى الإسراع بإصدار ثلاثة نصوص قانونية اعتبرها ذات أولوية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية في تونس، إلى جانب إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة تتولى متابعة تنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني ملزم.وأوضح المعهد، في ورقة بعنوان، أن البلاد تدفع ثمن تأخر الإصلاحات التشريعية من خلال ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار، معتبرا أن سنة 2026 تمثل فرصة مهمة للإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.وركزت التوصيات على التعجيل بإصدار، باعتبار أن النص الحالي الصادر سنة 1976 لم يعد يواكب الاقتصاد الرقمي والتدفقات المالية الحديثة، إضافة إلى إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة من شأنه تعزيز الاستثمارات ودعم استقلالية تونس في المجال الطاقي.كما شدد المعهد على ضرورة مراجعة، مشيرا إلى تراجع معدل الاستثمار الإجمالي منمن الناتج الداخلي الخام سنة 2016 إلىسنة 2024، فضلا عن انخفاض متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلىخلال الفترة 2019-2023، مقابلبين 2014 و2018.واعتبر المعهد أن تعطل هذه الإصلاحات يعود أساسا إلى السلطة التنفيذية، بسبب تأخر الحسم بين الوزارات وتباين المواقف بشأن بعض الملفات، أكثر من ارتباطه بالمسار البرلماني.وأضاف أن خمس مجلات ذات أولوية، من بينها، استكملت إعدادها الفني وحظيت بموافقة المجلس الوزاري، لكنها لم تُحال بعد إلى مجلس نواب الشعب، معتبرا أن قرارا حكوميا كفيل بدفعها إلى المسار التشريعي.كما لفت إلى غياب هيكل موحد يشرف على الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أنيجري العمل عليها بشكل متواز دون تنسيق أو روزنامة موحدة، وهو ما يحد، وفق تقديره، من نجاعة الإصلاحات ويؤخر تنفيذها.