وزارة الصحة ووكالة تقييم المخاطر تقدّمان ارشادات حول الاستخدام الآمن لأجهزة التكييف

أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، اليوم الجمعة، في بلاغ مشترك لهما، باتباع جملة من الارشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدّمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوية الغرف يوميا لمدة 10 الى 15 دقيقة.كما أبرزتا في ذات البلاغ ضرورة تنظيف أو تغيير المرشّحات (الفلاتر) بانتظام وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مائوية وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة.ويشار، حسب البلاغ، إلى أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وآلام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية، فيما يتسبّب إهمال الصيانة الدورية لاجهزة التكييف، في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، وينتج عن الهواء الجاف، جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة.ونبّهتا إلى ضرورة الانتباه لظهور بعض العلامات، التي تقيم الدليل على أن الهواء غير نقي أو المكيّف ليس نظيفا أو أن عملية الصيانة لم تتمّ بصفة دورية، على غرار الصّداع المتكرّر وآلام المفاصل والعضلات وتفاقم الحساسية أو الربو واحتقان الأنف وجفاف الحلق والعينين والسعال المتواصل.