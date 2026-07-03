الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تعقد ندوة صحفية يوم 7 جويلية 2026 لتسليط الضوء على الازمة المالية التي يعيشها القطاع

تعقد الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، ندوة صحفية يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري ، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمةوسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على الأزمة المالية التي يعيشها القطاع نتيجة تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة من أهمها تراجع المخزونوتهديد استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية مما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضىيشار، الى أن الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية هي هيكل مهني ينضوي تحت لواء منظمة الأعراف. وتعمل الغرفة على الدفاع عن مصالح المهنيين والمصنعين والموردين في قطاع الاجهزة الطبية الى جانب المساعدة على وضع القوانين التي تحكم المهنة وتسهيل عمليات استيراد وتصنيع ما تحتاجه المستشفيات وتنظيم لقاءات دولية لجلب التكنولوجيا الطبية الجديدة للبلاد