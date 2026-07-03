نابل: تسجيل حالتي وفاة بشواطئ معتمدية الهوارية
لقي، صباح اليوم الجمعة، شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه، إثر انزلاقه من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأضاف ذات المصدر أنّ الشاب قدم من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقائه للاصطياف بمدينة الهوارية.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته، غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أول أمس الأربعاء، كانت تسبح في شاطئ كركوان بمعتمدية الهوارية مرتدية عوامة بحرية صحبة والدتها، حيث جرفها التيار البحري في الأعماق، مشيرا إلى أنّ أعوان الحرس البحري تدخلوا في وقت وجيز حيث تم في مرحلة أولى العثور على العوامة البحرية ثم العثور على الطفلة بعد القيام بعمليات التمشيط على بعد أمتار والتى فارقت الحياة رغم محاولة إسعافها.
وأشار إلى ان الطفلة أصيلة العاصمة وقدمت للاصطياف صحبة والدتها وخالتها، داعيا الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر عند هبوب الرياح وعدم ترك الأطفال دون مراقبة على الشاطئ.
تجدر الإشارة الى ان مصالح الرصد الجوي حذرت المصطافين منذ يومين من التوجه الى البحر للسباحة نظرا لرداءة الأحوال الجوية بسبب ارتفاع الأمواج وظهور التيارات البحرية التي يمكن ان تشكّل خطرا حقيقيا.
وأضاف ذات المصدر أنّ الشاب قدم من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقائه للاصطياف بمدينة الهوارية.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته، غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أول أمس الأربعاء، كانت تسبح في شاطئ كركوان بمعتمدية الهوارية مرتدية عوامة بحرية صحبة والدتها، حيث جرفها التيار البحري في الأعماق، مشيرا إلى أنّ أعوان الحرس البحري تدخلوا في وقت وجيز حيث تم في مرحلة أولى العثور على العوامة البحرية ثم العثور على الطفلة بعد القيام بعمليات التمشيط على بعد أمتار والتى فارقت الحياة رغم محاولة إسعافها.
وأشار إلى ان الطفلة أصيلة العاصمة وقدمت للاصطياف صحبة والدتها وخالتها، داعيا الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر عند هبوب الرياح وعدم ترك الأطفال دون مراقبة على الشاطئ.
تجدر الإشارة الى ان مصالح الرصد الجوي حذرت المصطافين منذ يومين من التوجه الى البحر للسباحة نظرا لرداءة الأحوال الجوية بسبب ارتفاع الأمواج وظهور التيارات البحرية التي يمكن ان تشكّل خطرا حقيقيا.
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