مركز الارشاد الجبائي عن بعد يتلقى نحو 17 ألف مكالمة منذ بداية 2026 ويحقق نسبة رضا عن الاجابات بأكثر من 75 بالمائة

تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد بالإدارة العامة للأداءات، 16 ألفا و979 مكالمة منذ بداية سنة 2026، تضمنت الإجابة عن 20 ألفا و670 سؤالا، وفق معطيات إحصائية نشرتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة الماليةوأظهرت الإحصائيات، أن عدد المكالمات ارتفع بنسبة 31.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في حين بلغت نسبة الإجابة عن الاتصالات 99,9 بالمائة، فيما سجلت نسبة الرضا عن الإجابات المقدمة 75.7 بالمائة.وخلال شهر جوان 2026 وحده، استقبل المركز 2574 مكالمة تضمنت الإجابة عن 3058 سؤالا، ما يعكس تواصل الإقبال على خدمات الإرشاد الجبائي عن بعدوبحسب البيانات ذاتها، شكلت مكالمات أصحاب الأنشطة الاقتصادية 57,7 بالمائة من إجمالي الاتصالات، بما يعادل 1486 مكالمة مقابل 42,3 بالمائة لفائدة الأجراء، أي 1088 مكالمةوتصدرت الأسئلة المتعلقة بالمنظومة الجبائية قائمة الاستفسارات بنسبة 16,48 بالمائة، تلتها الأسئلة المرتبطة بالجدول الزمني للأداءات بنسبة 13,08 بالمائة، ثم الاستفسارات الخاصة بالإجراءات الإدارية بنسبة11,03 بالمائةكما تعلقت حوالي 50 بالمائة من الاسئلة خلال الشهر الفرط بمنظومة تاج و13 بالمائة بالضريبة على الدخل بينما استأثر 11 بالمائة من الأسئلة الواردة على المركز بالإجراءات الاداريةوبينت الإحصائيات، أن 20 بالمائة من الأسئلة تعلقت بأنشطة الخدمات، مقابل 17 بالمائة بأنشطة غير تجارية بما يعكس تنوع المجالات التي شملتها الاستفسارات الواردة على مركز الإرشاد الجبائي عن بعدكما تعلقت حوالي 50 بالمائة من الأسئلة خلال الشهر الفارط بمنظومة تاج و13 بالمائة بالضريبة على الدخل بينما استأثر 11 بالمائة من الأسئلة الواردة على المركز بالإجراءات الادارية